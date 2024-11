Jake Paul le mandó un mensaje al Canelo después de vencer a Mike Tyson

Jake Paul y Mike Tyson se enfrentaron en el AT&T Stadium, de Arlington, Texas, Estados Unidos. El polémico youtuber se llevó una cómoda victoria por decisión unánime. Jake Paul aprovechó la ocasión para volver a retar a Saúl Álvarez

Había mucha expectativa para este combate. En la noche de Mike Tyson y Jake Paul, Amanda Serrano y Katie Taylor se robaron la atención de los espectadores con su gran pelea.

“No tenía que demostrarle a nadie nada. Me lo tenía que demostrar a mi mismo. La lesión en la rodilla me ha frustrado“, dijo Mike Tyson.

Mike Tyson no fue rival para Jake Paul. “Iron” sintió el peso de la edad. El legendario boxeador estadounidense no dejó una buena buena impresión en la pelea. Daba la sensación que el polémico youtuber pudo acabar con el combate antes de que finalizaran los rounds. Los tres jueces dieron ganador a Paul: 80-72, 79-73 y 79-73.

“Es un gran boxeador. No se si será mi última vez, no lo creo. Quizás tengo que pelear contra su hermano Logan. Está todo perdonado entre nosotros. Tdodo se queda aquí”, dijo Mike Tyson sobre Paul después del combate.

Jake Paul retó al Canelo

Jake Paul, desde hace varios años, ha intentado concretar un combate con el Canelo Álvarez. A pesar de la insistencia del youtuber estadounidense, el boxeador mexicano no ha aceptado dicho enfrentamiento. Luego de vencer a Mike Tyson, Paul volvió a hacerle un llamado al Canelo.

“El Canelo me necesita más que yo a él. Lo sabe y también sabe dónde está el dinero“, dijo el estadounidense después de la pelea.

Este ha sido un capricho constante de Jake Paul. Antes de su pelea con Mike Tyson, en el podcast de Sea O’Malley, el youtuber estadounidense tambipen habló sobre su pretendida pelea con Saúl Álvarez.

“Canelo está camino a su salida, así que va a querer un día de pago. Quiero mostrarle al mundo que toda la mierda que he estado diciendo sobre vencer a Canelo es realmente cierta”, dijo Paul.

Sigue leyendo:

– Mike Tyson apenas lanzó golpes en triste pelea con Jake Paul

– Transmisión de Tyson vs. Paul por Netflix se congela

– Canelo ahora imita a Floyd Mayweather Jr. y presume sus Ferrari

– Óscar de la Hoya considera que Canelo Álvarez es un malagradecido