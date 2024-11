Canelo ahora imita a Floyd Mayweather Jr. y presume sus Ferrari

Saúl Álvarez es uno de los boxeadores que mejor ha sabido administrar sus ganancias deportivas. El Canelo ha creado marcas y franquicias personales con parte de su dinero. Pero el boxeador mexicano también usa sus recompensas para darse algunos lujos como la compra de Ferrari. Al mismo estilo de Floyd Mayweather, el Canelo presumió sus vehículos.

El Canelo mostró públicamente su gran colección de vehículos de alta gama. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Saúl Álvarez mostró sus lujosos autos deportivos de la marca Ferrari

En el material se pueden apreciar tres automóviles. El Ferrari 488 pista, Ferrari LaFerrari y el Ferrari Purosangue en su variación de color negro.

Según informaciones de Infobae, estos coches tienen un alto valor en el mercado. LaFerrari podría alcanzar hasta los $4 millones de dólares.

Por otra parte, el Ferrari Purosangue está valorado en $500,000 dólares, mientas que el modelo Ferrari 488 supera fácilmente el medio millón de dólares ($600,000 dólares).

En 2021, el Canelo fue incluido en el Ranking de los deportistas mejores pagados del mundo. Saúl Álvarez entró en el top 5 de Forbes con unos ingresos netos de $110 millones de dólares anuales. Según informaciones de Celebbrity Networth, el patrimonio del Canelo ronda los $250 millones de dólares.

Al estilo de Floyd Mayweather Jr.

Uno de los boxeadores que de destacó por ganar grandes sumas de dinero, y también múltiples éxitos deportivos, fue Floyd Mayweather Jr. El exboxeador estadounidense no tenía problemas para compartir sus lujos a través de las redes sociales.

En una de sus publicaciones, Floyd Mayweather Jr. presumió su gran colección de autos resguardados en gigantescos garajes. Entre los vehículos mostrados por “Money” estaban marcas lujosas como Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, McLaren, Bentley, entre otras.

“Time Money tiene casas en los cuatro rincones del planeta. En esta propiedad en particular hay 17 autos en un garaje para 30 autos. Los otros dos garajes tienen capacidad para cinco autos cada uno. Me gusta llamarlo May Theft Auto (en alusión al videojuego Grand Theft Auto)”, escribió Mayweather en la publicación.

