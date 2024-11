Óscar de la Hoya considera que Canelo Álvarez es un malagradecido

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, considera que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un malagradecido porque el campeón mexicano no reconoce que él lo convirtió en la estrella que es ahora.

En una entrevista con el programa The Roundtable de DAZN, De la Hoya explicó que, a pesar de que ambos no se llevan bien, Canelo Álvarez no debe olvidar lo que hizo por él durante los 10 años que trabajaron juntos.

“En la historia del boxeo, ¿cuándo un boxeador se ha quedado con el mismo promotor? Nadie, por alguna razón. Yo promoví al Canelo por 10 años. Yo lo descubrí, y lo convertí en lo que es en Estados Unidos. Ya tenía un récord de 40-0 o algo así. Así que yo lo hice en Estados Unidos. 10 años completos”, dijo.

Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya trabajaron juntos en el pasado. Crédito: John Locher | AP

¿Que (Canelo y yo) ya no nos queremos? Es verdad. Nos desagradamos mutuamente. Pero aun así, no se debe olvidar que yo lo promoví por 10 años completos, y le conseguí el contrato más grande en la historia del deporte. Son peleadores malagradecidos”, agregó.

El último encontronazo entre Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez ocurrió en la promoción de la pelea con Jaime Munguía. Ambos casi llegan a las manos en la conferencia de prensa final luego de que el promotor se desahogara por los constantes insultos del mexicano y le pidió respeto porque su compañía fue quien lo hizo una estrella mundial.

El campeón unificado de 168 libras insultó y acusó públicamente al Golden Boy de intentar robarlo a él y a los peleadores que promueve, por lo que De la Hoya le envió una carta con su abogado al tapatío donde se le exigió que se retractara de manera inmediata de sus acusaciones difamatorias.

Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez discuten en la conferencia de prensa. Momentos después, el peleador mexicano se levantó buscando pelea. Crédito: Esther Lin/PBC | Cortesía

Los problemas entre Canelo Álvarez y De la Hoya comenzaron cuando el mexicano firmó un histórico acuerdo de $365 millones de dólares por sus próximos 11 combates con la empresa DAZN. Según el campeón unificado, tanto Golden Boy Promotions y la plataforma tomaban decisiones sin que él se enterara, por lo que decidió demandarlos en 2020 por incumplimiento de contrato.

El mexicano exigió una compensación por más de $280 millones en daños y perjuicios, y se declaró agente libre. Aunque todas las partes llegaron a un acuerdo, la relación entre el tapatío y De la Hoya no terminó de la mejor manera y ahora cada vez que tienen la oportunidad ambos se critican públicamente.

