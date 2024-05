Óscar de la Hoya tras fuerte altercado con Canelo Álvarez: “Ya sé cómo meterme en su cabeza”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, afirmó que ya sabe cómo meterse en la cabeza de Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego del fuerte altercado que ambos protagonizaron en la conferencia de prensa final de la pelea con Jaime Munguía.

En declaraciones a la prensa, De la Hoya comentó que estaba listo para enfrentar a Canelo Álvarez cuando se levantó de su asiento e indicó que espera que haya funcionado haberlo sacado de sus casillas porque eso sería perjudicial para su concentración.

“Yo estaba listo. Yo estaba con mis puños listos. (Canelo) reaccionó así porque no puede soportar la verdad. Siempre lo he dicho, los peleadores como él no toleran que yo esté cerca porque la atención deja de estar en ellos. Y él odia eso. Entonces yo ya sé como meterme en su cabeza. Entonces, que pelee conmigo, que se encienda. No estamos en la iglesia, esto es una pelea”, dijo.

“Cuando su cabeza está distraída pensando en mí, eso es perjudicial para su concentración, para su plan de pelea. Espero que haya funcionado. Yo siempre quise hacer las paces con él, pero ese barco ya se fue. Y te digo algo, si hay una persona con la que nunca haré las paces en la vida, muy probablemente sea él”, agregó.

Óscar de la Hoya y Saúl ‘Canelo’ Álvarez casi llegan a las manos en la conferencia de prensa final luego de que el promotor leyera un papel donde se desahoga por los constantes insultos del mexicano durante la promoción de la pelea y le pidió respeto porque su compañía fue quien lo hizo una estrella mundial.

Cuando fue el turno del campeón indiscutido de 168 libras de hablar, los insultos de su parte continuaron y acusó públicamente a De la Hoya de intentar robarlo a él y a los peleadores que promueve en Golden Boy Promotions.

Canelo Álvarez se alteró con las palabras expresadas por Óscar de la Hoya durante su discurso. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Para este imbécil de intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo Canelo a Estados Unidos, que solo lucró con mi nombre, nunca perdió un solo centavo, solo ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Sí, muy bien, pero si no hubiera metido a mis abogados me lo robas. Es lo único que hace este hombre, ser una lacra en el boxeo, robarle a los boxeadores, el que esté con él meta a sus abogados porque seguro los está robando, es a lo único que viene al boxeo y a robarle la atención a Munguía, no viene a promoverlo”, declaró.

Los problemas entre el tapatío y De la Hoya comenzaron cuando el mexicano firmó un histórico acuerdo de $365 millones de dólares por sus próximos 11 combates con la empresa DAZN. Según el campeón indiscutido, tanto Golden Boy Promotions y la plataforma tomaban decisiones sin que él se enterara, por lo que tomó la decisión de demandarlos en 2020 por incumplimiento de contrato.

El mexicano exigió una compensación por más de $280 millones en daños y perjuicios, y se declaró agente libre. Aunque todas las partes llegaron a un acuerdo, la relación entre Canelo Álvarez y Óscar De la Hoya no terminó de la mejor manera y ahora cada vez que tienen la oportunidad ambos se critican públicamente.

