Jake Paul asegura que dará el mayor batacazo en la historia ante Joshua

Jake Paul aseguró que dará el mayor batacazo en la historia del deporte cuando derrote a Anthony Joshua este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami.

En declaraciones a la prensa en la semana de la pelea, Paul cree que tiene mejores habilidades que Joshua y afirmó que se preparó adecuadamente para buscar la victoria.

“En términos de boxeo, soy mejor boxeador que AJ, lo cual es gracioso decirlo. Tiene dos pies izquierdos, es rígido. Si yo fuera su entrenador, primero lo metería en una clase de baile antes de intentar boxear”, dijo.

Anthony Joshua predice que noqueará a Paul en los primeros rounds. Crédito: Lynne Sladky | AP

“(He traído) a los sparrings adecuados para ayudarme a prepararme y poder ver estilos similares al suyo. Esa ha sido la estrategia, pero voy a subir ahí y mostrar todas mis habilidades. Este es el mayor batacazo en la historia del deporte. Está a punto de ocurrir el viernes”, agregó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente por nocaut. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua en la conferencia de prensa final. Crédito: Megan Briggs/Getty Images for Netflix | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

