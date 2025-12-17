Jake Paul cree que sus habilidades son mejores que las de Joshua

Jake Paul cree que sus habilidades boxísticas son superiores a las de Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, y lo demostrará este viernes 19 de diciembre cuando suban al ring en el Kaseya Center en Miami.

En un video publicado en el canal de Youtube de Most Valuable Promotions (MVP), Paul señaló que Joshua es un peleador básico y con potencia, pero que no tiene muchas habilidades.

“El peso no va a marcar la diferencia, lo que va a ganar esta pelea son las habilidades. Y yo creo que mis habilidades son mejores que las suyas, lo cual puede parecer una locura decir, pero él es un peleador muy básico y ha llegado a donde está solo por su tamaño y por su potencia”, dijo.

Anthony Joshua predice que noqueará a Paul en los primeros rounds. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Las habilidades son lo que va a ganar esta pelea y ya vio eso con Usyk cuando peleó contra él. Así que creo que va a ser muy similar a eso”, agregó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente por nocaut. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua en su primer careo previo al combate. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

