Timothy Bradley apuesta que Paul dará la sorpresa ante Joshua

Timothy Bradley apuesta a que Jake Paul dará la sorpresa y vencerá a Anthony Joshua cuando se enfrenten este viernes 19 de diciembre el Kaseya Center en Miami.

En su canal oficial en YouTube, Bradley cree que Paul tiene posibilidades porque Joshua no se vio bien en su última pelea contra Daniel Dubois.

“Apuesto cinco stacks ($5000 dólares) a que Jake Paul ganará. Las probabilidades son muy altas. Ese derechazo que Jake Paul recibió… no es broma. Joshua también viene con el trasero ligero. No creo que sea algo bueno”, dijo.

Jake Paul quiere sorprender al mundo venciendo a Anthony Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Él (Joshua) dijo: ‘Todo es cuestión de dinero’. Lo es, pero por cómo lo dijiste, es un juego para ti. Jake Paul lo apuesta todo. Vi la última pelea de Joshua contra Dubois. Me da miedo esta”, agregó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente por nocaut. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

