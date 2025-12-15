Badou Jack no cree que Paul aguante un asalto contra Joshua

Badou Jack, excampeón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no cree que Jake Paul pueda aguantar un asalto completo contra Anthony Joshua este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

En una entrevista con la revista The Ring, Jack comentó que será una noche fácil para Joshua, pero reconoce que Paul tiene todo el mérito por aceptar el duelo contra el excampeón.

“Jake Paul es el hombre que más dinero genera ahora mismo, así que todos quieren pelear con él. Creo que Jake Paul es definitivamente bueno para el deporte. Organiza grandes eventos y cuida el boxeo femenino. Pero es dinero fácil. Es una pelea fácil por mucho dinero. Hay que reconocerle el mérito por pelear contra AJ”, dijo.

Anthony Joshua predice que noqueará a Paul en los primeros rounds. Crédito: Lynne Sladky | AP

“No me imagino a Jake Paul aguantando más de medio asalto con AJ. Debería ser una (noche de trabajo rápido). AJ es un nombre importante, y desde el punto de vista empresarial, tiene mucho sentido. Para la carrera de Paul, no tiene sentido. Le deseo lo mejor a AJ y que se encargue de sus asuntos”, agregó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente por nocaut. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul quiere sorprender al mundo venciendo a Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

