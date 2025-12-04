Mauricio Sulaimán responde a declaraciones de Crawford: “Me da pena”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), respondió a las declaraciones de Terence Crawford tras haber sido despojado del cinturón y aseguró que no le importa lo que haya dicho.

En declaraciones a la prensa en la 63 Convención Anual del CMB, Sulaimán expresó que le dolió mucho la actitud que tomó Crawford porque obligó al organismo a tomar una decisión que no querían y dejó claro que no entrará en ninguna discusión con el estadounidense.

“No la vi, me han platicado y me han dicho que es muy agresivo, de muy baja clase. Me da pena eso, pero no me importa. Tengo 1,000 mensajes de felicitación por una gran convención, mil mensajes de unidad, de felicidad, de apoyo para que siga el Consejo Mundial de Boxeo haciendo lo que hace. No me voy a poner a ver uno negativo y a envenenar mi mente y mi corazón”, dijo.

Terence Crawford reaccionó a la decisión del CMB. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

“Me dolió mucho su acción porque obligó al Consejo Mundial de Boxeo a tomar una decisión que no queremos tomar. La peor decisión que puede haber es quitarle el título a un campeón, pero no voy a tener ninguna discusión con Terence. El día de hoy el WBC Cares me gustó mucho lo que hizo, teníamos una figura de Crawford aquí en la convención, la firmamos como un mensaje de cariño y de buenos deseos para él, porque él es un boxeador y nosotros existimos para los boxeadores”, concluyó.

En un Instagram Live, Terence Crawford comentó que Sulaimán está molesto porque le ganó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. “La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di… pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no? Entonces tú, el CMB y tu m*ldito cinturón verde que no significa nada. El cinturón real es el de The Ring, y ese es gratis. Puedes quedarte con tu m*ldito cinturón”.

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, Mauricio Sulaimán explicó que el CMB le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre el mexicano, pero a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del estadounidense. Por esta razón fue despojado.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

