Terence Crawford deja de ser indiscutido tras ser despojado por el CMB

Terence Crawford fue despojado de su cinturón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por no cumplir con sus obligaciones con el organismo y dejó de ser campeón indiscutido de la división.

Durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, Mauricio Sulaimán -presidente del organismo- explicó que Crawford no pagó las tarifas de sanción por sus últimas dos peleas de campeonato contra Israil Madrimov y Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El CMB le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre el mexicano, pero a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del estadounidense. Ahora el campeón interino Christian Mbilli debe boxear contra Hamzah Sheeraz por el título vacante.

STATUS OF THE WBC SUPER MIDDLEWEIGHT DIVISION / EXECUTIVE DECISION.



“El CMB envió múltiples comunicaciones al campeón Crawford, a su mánager y a su asesor legal. Desafortunadamente, el CMB no recibió acuse de recibo ni respuesta a ninguna de esas comunicaciones. El CMB no tuvo más opción que actuar, considerando que el campeón Crawford había recibido amplia notificación y múltiples oportunidades para abordar y resolver la situación”, dice el comunicado.

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime.

Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Crawford podría pelear nuevamente con Canelo Álvarez, pero ahora será solo por tres títulos. Bud está pidiendo $100 millones de dólares para concretar la revancha porque, según confirmó su entrenador Bernie Davis, ya no le queda nada por hacer en su carrera. Ahora hay que esperar a ver si Turki Alalshikh está dispuesto a pagarlo.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

