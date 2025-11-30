Chris Mannix: Canelo planea pelear con Crawford en septiembre

El periodista Chris Mannix mencionó que el plan de Saúl ‘Canelo’ Álvarez es concretar la revancha con Terence Crawford en septiembre para recuperar sus cinturones de peso supermediano.

En un análisis para DAZN Boxing, Mannix explicó que Canelo Álvarez no tiene más opciones mediáticas para su regreso, aparte de David Benavídez, y por eso prefiere retar a Crawford.

“El plan de Canelo es enfrentar a Crawford de nuevo el próximo año. Está buscando esa pelea, probablemente en septiembre. Es la primera vez que lo escuchamos decir públicamente que quiere una revancha. Canelo no tiene a dónde ir. Está en la recta final de su carrera y ya limpió a todos los nombres relevantes en supermediano”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

“Su equipo ha ofrecido la revancha un par de veces en los últimos meses. La motivación económica también es evidente: fuera de David Benavídez, ningún otro nombre genera el interés mediático y financiero que representa un segundo combate ante Crawford”, agregó.

En la primera pelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense logró desarmar su ofensiva y lo venció por decisión unánime.

Con este resultado, Crawford destronó al peleador tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Pero ahora el mexicano dejó claro que está muy interesado en la revancha con Bud.

El excampeón indiscutible de 168 libras se sometió a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y planea regresar al ring a mediados del 2026.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

