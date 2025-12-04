Terence Crawford arremete contra el CMB: Quédate con tu m*ldito cinturón

Terence Crawford arremetió contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y su presidente Mauricio Sulaimán luego de ser despojado del título por no pagar la sanción de sus últimas dos peleas.

En un Instagram Live, Crawford comentó que Sulaimán está molesto porque le ganó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que los demás organismos aceptaron lo que les dio, pero el CMB no.

“Vi que Mauricio tenía mucho que decir acerca de que no le pagué $300 mil dólares, más otros cien mil y algo por las cuotas de sanción. Y dijo que yo no le pedí disculpas. ¿Quién diablos cree que soy? Más vale que te des una cachetada tú solo. Yo no te voy a pagar. ¿De qué hablas? ¿Qué te hace jodidamente mejor que los otros organismos? ¿Eh? Respóndeme eso”, dijo.

Mauricio Sulaimán aseguró que Terence Crawford no pagó sus sanciones de las últimas dos peleas. Crédito: John Locher | AP

“La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di… pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no? Entonces tú, el CMB y tu maldito cinturón verde que no significa nada. El cinturón real es el de The Ring, y ese es gratis. Puedes quedarte con tu m*ldito cinturón. Es solo un trofeo de todos los modos. ¿Por qué tengo que pagarte cada vez que pongo un pie en el put* un ring? No tiene sentido. Soy yo el que arriesga su vida ahí, no tú. Tú deberías pagarme por cargar tu cinturón, siendo honestos”, agregó.

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, Sulaimán explicó que el CMB le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre el mexicano, pero a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del estadounidense. Por esta razón fue despojado.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades.

“Y luego dice que supuestamente gané 50 millones en la pelea con Álvarez. Tú no sabes cuánto gané. Otra vez, estás especulando. Así que escucha, Mauricio: te aprecio, porque todo el mundo sabe que tú ibas con Canelo. Estabas molesto porque le gané a Canelo. Está bien, esas cosas pasan. Si fueras un verdadero fanático del deporte, me hubieras dicho ‘felicidades’ en vez de poner esa pequeña sonrisa en ti cara, todo enojado y haciendo pucheros. Deberías haber tomado el dinero y deberías haber estado agradecido de que yo estaba llevando tu cinturón como tu campeón, el campeón del CMB, el campeón indiscutido”, manifestó.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Terence Crawford deja de ser indiscutido tras ser despojado por el CMB

· Terence Crawford exige $100 millones de dólares para darle la revancha a Canelo Álvarez

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha