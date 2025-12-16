Mauricio Sulaimán sobre postura de Crawford contra el CMB: “Es muy desafortunado”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que es muy desafortunada la postura que tomó Terence Crawford contra el organismo al decidir no pagar las cuotas de sanción del título.

En una entrevista con FightHub TV, Sulaimán aseguró que no quisieron llegar a estos extremos, pero Crawford no cumplió con las reglas a pesar de que se le bajó bastante el porcentaje.

“Es muy desafortunado, me siento muy mal, muy triste de que se haya llegado a esto. Terence es un peleador tremendo, sin duda uno de los mejores de esta era, uno de los mejores peleadores que he visto. Es un campeón, yo lo respeto. La única razón de existencia del CMB son los peleadores. Sin embargo, él no cumplió con las reglas en la pelea con Madrimov y luego en la pelea con Canelo. Hicimos todo lo posible por resolver este asunto de forma amistosa“, dijo.

Terence Crawford ha sido criticado por no pagar la sanción del CMB. Crédito: David Becker | AP

“Si ves los números de la bolsa que él ganó y el porcentaje que el CMB impuso como cuota de sanción, es ridículo. Esa es una postura ridícula. Es una regla, estás peleando por el campeonato. Me encanta cómo lo explicó Eddie Hearn: tú vas a un restaurante y pides langosta, caviar y champaña, y cuando llega la cuenta no quieres pagar o quieres pagar como si hubieras comido una hamburguesa; es un sinsentido”, agregó.

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, el presidente Mauricio Sulaimán explicó que el organismo le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez para mantener su cinturón.

Pero, a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del peleador estadounidense y por esta razón el CMB decidió despojarlo del título.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades. Por su parte, Terence Crawford reaccionó a la noticia y aseguró que Sulaimán solo está molesto porque le ganó al mexicano.

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

