Eddie Hearn critica a Crawford por no pagar sanción del CMB

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, criticó a Terence Crawford por negarse a pagar la sanción del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para mantener su título de 168 libras.

En una entrevista con IFL TV, Hearn expresó que Crawford simplemente quería disfrutar del estatus de ser campeón de los cuatro organismos, pero sin pagar lo que le correspondía.

“Esto es una especie de señal de los tiempos de TKO. Sé que Terence es parte de todo ese equipo. Lo que hacía era como ir a un restaurante, comer el mejor caviar y langostas, y que llegara la cuenta: ‘No voy a pagar eso’. Y salías. Te sentabas a la mesa. Querías comer lo mejor. Tienes que pagar lo que te toca y pagar la cuenta”, dijo.

Terence Crawford no reaccionó de la mejor manera a la decisión del CMB. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, el presidente Mauricio Sulaimán explicó que el organismo le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez para mantener su cinturón.

Pero, a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del peleador estadounidense y por esta razón el CMB decidió despojarlo del título.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades. Por su parte, Terence Crawford reaccionó a la noticia y aseguró que Sulaimán solo está molesto porque le ganó al mexicano.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

