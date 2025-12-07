Óscar de la Hoya arremete contra Crawford por no pagar sanción al CMB

Óscar de la Hoya arremetió contra Terence Crawford, campeón unificado de peso supermediano, por no pagar las cuotas de sanción del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y admitió que estaba muy decepcionado.

En su segmento semanal ‘Clapback Thursday’ en Instagram, De la Hoya le recordó a Crawford que gracias a los organismos es que él pudo ascender en los rankings y le pareció muy mal de su parte no querer colaborar con la Fundación José Sulaimán.

“¿Cómo crees que ascendiste a ese nivel? A través del sistema de ranking (del organismo). Te posicionaron para ganar ese tipo de dinero. Vamos, tienes 38 años, has estado pagando tarifas de sanción durante mucho tiempo en el pasado, esto no es nada nuevo. Pensé que tenías respeto por el boxeo y el deporte”, dijo.

“¿Sabes qué hace la Fundación José Sulaimán con esas tarifas que te niegas a pagar? Ayuda a niños a salir de las calles, da hogar a expeleadores. Ese dinero va a fondos de retiro, ese dinero paga facturas hospitalarias para peleadores que no pueden lograrlo, así que solo porque tú lograste llegar a la cima, Crawford y ganaste $50 millones (de dólares), no quieres pagar esa tarifa nunca más, eso está mal, estoy muy decepcionado”, concluyó.

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, el presidente Mauricio Sulaimán explicó que el CMB le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del estadounidense. Por esta razón fue despojado del título.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades. Por su parte, Terence Crawford reaccionó a la noticia y aseguró que Sulaimán solo está molesto porque le ganó al mexicano.

Terence Crawford reaccionó molesto tras conocer la decisión del CMB. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

