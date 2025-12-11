Terrible Morales se une a críticas contra Crawford por no pagar sanción al CMB

Erik ‘Terrible’ Morales se unió a las críticas contra Terence Crawford por no pagar la sanción del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para mantener su título de peso supermediano.

En el canal Un Round Más, Terrible Morales comentó que Crawford no dio un argumento creíble para negarse a pagar y destacó la importancia de la Fundación José Sualimán para los boxeadores.

“Quiero decirle a nuestro compañero Terence Crawford, también unirme a las críticas. La labor que hace el Consejo Mundial de Boxeo a través de la fundación de Don José Sulaimán y a través de WBC Cares, es indudablemente una gran causa en favor de los menos favorecidos, tanto exboxeadores que no tuvieron la oportunidad de ser campeones mundiales como algunos campeones mundiales que quedaron en desgracia, que por alguna u otra razón se quedaron sin dinero, personas que están enfermas, boxeadores que están enfermos, gente del boxeo que no la está pasando bien”, dijo.

Terence Crawford ya no es campeón indiscutido de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“Entonces, el dinero una parte se utiliza y de ahí sale. Entonces, decirle a Terence que yo no entendí. Porque se pelea si el 100% de la sanción te la hacen deducible de los impuestos en Estados Unidos. No había razón ni motivo (para negarse), pero cada quién, ¿no? (…) Entonces yo creo que no hay que ser tan malagradecidos, no hay que ser caprichosos ni seguirle el rollo de los demás, hay que tener poquito de calma, de respirar y de ver cómo es la cosa. Yo creo que ahí Crawford se le fueron las cuatro (se equivocó), no lo pensó, pero ni modo”, agregó

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, el presidente Mauricio Sulaimán explicó que el organismo le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez para mantener su cinturón.

Pero, a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del peleador estadounidense y por esta razón el CMB decidió despojarlo del título.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades. Por su parte, Terence Crawford reaccionó a la noticia y aseguró que Sulaimán solo está molesto porque le ganó al mexicano.

Mauricio Sulaimán aseguró que Terence Crawford no pagó las sanciones de sus últimas dos peleas. Crédito: John Locher | AP

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

