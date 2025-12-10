Robert García opina sobre polémica de Crawford y el CMB

El entrenador Robert García opinó que Terence Crawford hizo mal al no pagar la sanción del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y está de acuerdo en que haya sido despojado del título.

En el canal Probox TV, García expresó que la decisión de Mauricio Sulaimán -presidente del CMB- fue la correcta porque piensa que no es justo que a Crawford se la haya disminuido la cuota y de igual forma decidiera no pagar.

“Uno siempre va a renegar que es mucho dinero, pero siempre hay manera de arreglarse. Se arreglaron con un porcentaje muy pequeño, aun así se le hizo mucho a Crawford. Yo pienso que no es justo que Crawford haya hecho eso si ya habían arreglado un acuerdo que era mucho menos de lo que es el 3%. Entonces se debe de pagar. Para mí Crawford fue el que hizo algo mal, debería haber pagado su sanción y seguir adelante como campeón indiscutido”, dijo.

Mauricio Sulaimán aseguró que Terence Crawford no pagó las sanciones de sus últimas dos peleas. Crédito: John Locher | AP

“Eso también llama más la atención, tiene más poder con quién pelea en rivales, así que pienso que fue injusto de que Crawford no pagara lo que le correspondía pagar. Uno como manager y entrenador sabemos que tenemos que hacerlo, es parte del contrato, parte de ser campeón del mundo. El Consejo no les cobró el 3%, les cobró mucho menos. Claro, de $50 millones se hace la cuenta grande, pero nunca va a pasar más de $350 mil dólares (ese es el tope). Yo pienso que no es justo que Crawford haya hecho eso, Sulaimán hizo lo correcto”, agregó.

Recordemos que durante la 63 Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia, el presidente Mauricio Sulaimán explicó que el organismo le propuso disminuir las tarifas del 3% al 0.6% luego de su victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez para mantener su cinturón.

Pero, a pesar de los esfuerzos para resolver el problema, no obtuvieron respuesta del peleador estadounidense y por esta razón el CMB decidió despojarlo del título.

Ese ajuste tenía un valor de $300 mil dólares de los cuales $225 mil dólares iban a ser destinados al Fondo José Sulaimán, que se dedica a ayudar a pugilistas con necesidades. Por su parte, Terence Crawford reaccionó a la noticia y aseguró que Sulaimán solo está molesto porque le ganó al mexicano.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford superó a Canelo Álvarez por decisión unánime. Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Terence Crawford deja de ser indiscutido tras ser despojado por el CMB

· Eddie Hearn critica a Terence Crawford por no pagar sanción del CMB

· Terence Crawford arremete contra el CMB: Quédate con tu m*ldito cinturón