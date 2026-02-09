Canelo Álvarez reveló la clave de su éxito en el boxeo profesional

El pugilista mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, compartió su perspectiva sobre la mentalidad necesaria para triunfar en el deporte de élite. Según el Canelo Álvarez, el enfoque principal de un boxeador debe ser la gloria deportiva por encima de los beneficios económicos.

El tapatío recordó sus inicios para explicar cómo la gestión del éxito temprano puede afectar a los jóvenes. Canelomencionó que obtuvo su primer millón de dólares a los 19 años, una edad crítica para mantener la disciplina.

La trampa de la fama inmediata

En una entrevista para el programa Mr. Verzace Podcast, el campeón expresó su preocupación por la actitud de las nuevas promesas. “Todos quieren fama y dinero antes que la gloria”, afirmó el boxeador respecto a las tendencias actuales en el deporte.

Canelo Álvarez criticó a quienes intentan proyectar una imagen de riqueza en redes sociales sin haber consolidado su oficio. Para él, la construcción de una figura deportiva real requiere priorizar los resultados sobre la apariencia.

El proceso para ser una superestrella

De acuerdo con las declaraciones dadas a Mr. Verzace Podcast, el éxito financiero es una consecuencia del trabajo duro. “Tienes que enfocarte en ser peleador, pelear y ser uno de los más grandes, porque el dinero, la fama, todo llega solo”, señaló Canelo Álvarez.

El peleador subrayó que una mentalidad centrada exclusivamente en el dinero impide alcanzar metas trascendentales. Canelo Álvarez debutó a los 15 años y ha enfrentado a más de 20 campeones mundiales a lo largo de su trayectoria.

Un legado más allá del dinero

El objetivo final de su carrera es ser mencionado entre los nombres históricos de la disciplina. El deportista desea que su legado sea recordado por su ambición deportiva y no por sus contratos comerciales.

“Cuando mi carrera termine, lo que quiero es que la gente diga que yo nunca busqué dinero o fama, siempre busqué ser uno de los más grandes”, concluyó Canelo Álvarez. Su visión busca que su nombre sea sinónimo de boxeo para las futuras generaciones.

