Shakur Stevenson se burló de Téofimo López Sr. y las indicaciones que dio desde la esquina a su hijo

Tras su victoria por decisión unánime en el Madison Square Garden, Shakur Stevenson cuestionó la labor estratégica de la esquina de Teófimo López Jr.

El nuevo monarca superligero de la OMB dominó el combate de principio a fin según las tarjetas de los jueces. El púgil de Newark señaló que el padre de su rival no ofreció soluciones técnicas durante el enfrentamiento.

Shakur Stevenson comparó el trabajo de su equipo con la falta de instrucciones claras del lado opuesto del ring.

Críticas a la esquina de Teófimo López

En una entrevista para el programa Cigar Talk a través de Youtube, el monarca Shakur Stevenson fue directo sobre las intervenciones de Teófimo López Sr. “Él va a cada pelea con Teo y hace la misma m**rda, no le da instrucciones”, afirmó el peleador.

El campeón recordó momentos específicos donde la esquina de López se mostró frustrada ante el control de Shakur Stevenson. El boxeador imitó el tono de desesperación que se escuchó en la transmisión oficial durante los descansos.

La ausencia de ajustes técnicos

Uno de los puntos más virales fue el reclamo del padre de Teófimo sobre la fuerza de su hijo. “No voy a mentir, eso fue una m*ldit* locura cuando le dijo ‘¿Qué pasó con tu poder, hermano?’“, citó Shakur Stevenson a la fuente mencionada.

Mientras Shakur Stevenson mantenía el control con el jab y la distancia, la esquina rival solo pedía mayor agresividad sin dar rutas de ataque.

El resultado final fue de 119–108 en las tres tarjetas a favor del ahora tetracampeón.

Stevenson destronó a López. (AP Photo/Frank Franklin II)

Contraste en la estrategia

La pelea evidenció una brecha entre la disciplina táctica de Shakur Stevenson y el vacío estratégico de su oponente. Del lado del ganador se mantuvo un plan repetible, mientras que en la otra esquina predominó el reclamo emocional.

Frases como “ataca más” o “¿Qué le pasó a tu m*ldit** poder, hermano?” se volvieron símbolos del problema de López. Para Shakur Stevenson, estas expresiones retrataron una esquina enfocada en la urgencia y no en la técnica necesaria para revertir el patrón del combate.

Sigue leyendo:

–