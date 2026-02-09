Jake Paul critica duramente a Bad Bunny en el show de medio tiempo y lo llama “falso estadounidense”

El influencer y boxeador Jake Paul generó una fuerte polémica en redes sociales durante el reciente espectáculo del Super Bowl 60. A través de su cuenta en X, el creador de contenido instó a sus seguidores a boicotear la presentación de Bad Bunny.

El motivo principal de su molestia radica en la postura política y la identidad nacional del artista puertorriqueño.

“Apagar el espectáculo del medio tiempo a propósito”, escribió Jake Paul en su perfil oficial de X este pasado domingo.

Purposefully turning off the halftime show



Let’s rally together and show big corporations they can’t just do whatever they want without consequences



(which equals viewership for them)



You are their benefit. Realize you have power.



Turn off this halftime. A fake American… — Jake Paul (@jakepaul) February 8, 2026

El boxeador buscó movilizar a su audiencia para enviar un mensaje directo a las grandes corporaciones sobre sus decisiones de contenido.

“Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso”, sentenció el ahora deportista.

El conflicto por los beneficios fiscales en Puerto Rico

La tensión entre los hermanos Paul y el cantante no es nueva y tiene raíces en su residencia en la isla de Puerto Rico.

Jake Paul y su hermano Logan se mudaron al territorio caribeño en 2021 para aprovechar diversos incentivos de carácter fiscal. Logan Paul ya había calificado previamente de hipócrita al cantante por criticar programas de los que supuestamente se beneficia en privado.

Esta disputa se intensificó tras la interpretación de la canción “El Apagón”, donde el artista denunció el desplazamiento de locales por extranjeros ricos. Para Jake Paul, las críticas del músico hacia las instituciones estadounidenses contrastan con su participación en eventos masivos de este país.

The problem with my tweet is the word fake being misinterpreted



he's not a fake citizen obviously bc hes Puerto Rican and I love Puerto Rico and all Americans who support the country



Moreso Bunny is fake bc of his values and criticism of our great country — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

El influencer sostiene que no se puede rechazar el sistema mientras se forma parte de sus mayores plataformas comerciales.

Posturas sobre ICE y críticas a otras celebridades

Además de sus comentarios contra el “Conejo Malo”, Jake Paul ha mantenido una línea firme en defensa de las autoridades migratorias. Recientemente afirmó en sus redes que quienes critican al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no deberían usar servicios de emergencia.

“Si no respetas a los agentes del orden, no deberías depender de ellos”, manifestó el boxeador en una de sus publicaciones.

La cantante Billie Eilish también fue blanco de los comentarios de Jake Paul tras sus declaraciones en los Premios Grammy 2026.

Paul se refirió a ella de forma burlona y cuestionó su seguridad personal en relación con sus críticas hacia las fuerzas del orden. Con estas declaraciones, el boxeador reafirma su confrontación directa con las figuras más influyentes de la industria musical actual.

Sigue leyendo:

– Jake Paul ya tiene rival en mira para su regreso en busca de revancha

– Ryan García sepulta rumores de que no se ha sometido a pruebas antidopajes

– Terence Crawford: El boxeo es un evento más grande que el Super Bowl