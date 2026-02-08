Jake Paul ya tiene rival en mira para su regreso en busca de revancha

Tras su reciente caída ante Anthony Joshua, el boxeador y creador de contenido Jake Paul prepara su retorno al cuadrilátero. El púgil estadounidense no busca una revancha inmediata contra el británico, sino que apunta a vengar su primera derrota profesional.

El equipo de trabajo de Jake Paul confirmó que el objetivo principal es concretar un segundo enfrentamiento contra Tommy Fury. El cofundador de Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian, reveló esta intención en una entrevista reciente.

MVP CEO Nakisa Bidarian CONFIRMS Jake Paul boxing return 🚨 pic.twitter.com/dUCzmeaPzp — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 6, 2026

El deseo de superación

En declaraciones para Sky Sports, Bidarian explicó la motivación detrás de este plan para Jake Paul. “Quiere demostrarle al mundo que puede vencer a Tommy Fury”, afirmó el promotor sobre las ambiciones del boxeador.

El representante destacó la evolución que ha tenido Jake Paul desde aquel primer encuentro en febrero de 2023. “No creo que él [Fury] haya evolucionado tanto como Jake en los últimos tres años”, añadió Bidarian a la fuente mencionada.

Posible sede en el Reino Unido

La organización estudia la posibilidad de llevar este evento al territorio europeo para maximizar el impacto mediático. La expectativa por ver a Jake Paul en una revancha contra Fury supera registros de combates anteriores en la región.

“Si pudiera hacer esa pelea en el Reino Unido o en algún lugar de Europa, creo que la gente se volvería loca”, comentó Bidarian. El interés del público joven y digital es el motor principal para considerar esta ubicación para Jake Paul.

Contexto deportivo actual

Desde que venció a Jake Paul, Tommy Fury ha tenido poca actividad profesional con solo dos peleas adicionales. Por su parte, el estadounidense busca validar su progreso técnico enfrentando al único oponente, además de Joshua, que lo ha superado.

Tommy Fury le propinó la primera derrota en la carrera de Jake Paul. (AP Photo)

El equipo de promoción espera iniciar conversaciones formales próximamente para definir la fecha del combate. Esta contienda representaría uno de los hitos más importantes en la trayectoria deportiva de Jake Paul hasta la fecha.



Sigue leyendo:

– Ryan García sepulta rumores de que no se ha sometido a pruebas antidopajes

– Terence Crawford: El boxeo es un evento más grande que el Super Bowl

– Canelo reconoció estar disconforme con el retiro de Terence Craw