Terence Crawford: El boxeo es un evento más grande que el Super Bowl

Terence “Bud” Crawford, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, ha encendido el debate deportivo a tan solo horas de que se realice la edición número 60 del Super Bowl.

El pugilista asegura que un gran combate de boxeo supera en dificultad y mística a cualquier edición del Super Bowl.

Para Crawford, la naturaleza individual de su deporte le otorga una jerarquía superior sobre el fútbol americano. Según su visión, el nivel de exposición y riesgo en el ring no tiene punto de comparación con la dinámica colectiva del Super Bowl.

La soledad del ring frente al equipo

En una reciente entrevista en The Pivot Podcast, Crawford fue tajante sobre por qué prefiere el cuadrilátero. La ausencia de un sistema de apoyo inmediato es el factor que, según él, eleva al boxeo por encima del Super Bowl.

“Elijo el boxeo, porque escucha esto: tienes a dos hombres peleando el uno contra el otro. No puedes pedir tiempo fuera. No puedes hacer sustituciones, así de simple”, explicó Crawford al detallar por qué su disciplina es más exigente que el Super Bowl.

Años de sacrificio vs. la suerte del Draft

El campeón destacó que llegar a la cima del boxeo requiere una construcción de carrera de décadas. Criticó que en la NFL el camino puede ser mucho más corto debido a la estructura del deporte, a diferencia de lo que ocurre antes de un evento de la magnitud del Super Bowl.

“Han sido años en construcción para que esos peleadores lleguen a ese nivel. Mucha gente nos ve ahí, pero no ve el sacrificio. No ven todos los años que metimos en el deporte”, argumentó Crawford sobre la preparación previa a las grandes carteleras y el Super Bowl.

El rol de los suplentes en la NFL

Una de las críticas más fuertes de Crawford fue hacia la facilidad con la que algunos jugadores obtienen el éxito colectivo. Señaló que en el fútbol americano se puede ser campeón sin haber tenido un impacto real en el juego.

“En la NFL, ves a estos jugadores salir de la universidad. A los 18, 19, pueden caer en el equipo correcto y ahora están en el Super Bowl. Quizá ni hicieron nada, pero están ahí como suplente”, sentenció el boxeador de Omaha.

Para “Bud”, aunque el espectáculo televisivo sea masivo, la pureza del uno contra uno coloca al boxeo en un escalón distinto de respeto atlético. Crawford concluyó que, en el fondo, todos los deportistas admiran más al boxeador por la imposibilidad de esconderse cuando las cosas van mal.

