Devin Haney reta a Shakur Stevenson: “Será la gran pelea”

El boxeador estadounidense Devin Haney utilizó sus redes sociales para lanzar un desafío directo a Shakur Stevenson. El actual campeón wélter de la OMB afirmó que un enfrentamiento entre ambos representa el evento más importante del boxeo actual.

La publicación de Devin Haney surgió tras la reciente victoria de Stevenson sobre Teófimo López. Haney expresó su deseo de enfrentar tanto a Stevenson como a Keyshawn Davis bajo la frase: “Primero el hermano menor y luego el hermano mayor”.

Me & Shakur is the next biggest fight in boxing! I want him & Keyshawn. Little bro then big bro! — Devin Haney (@Realdevinhaney) February 5, 2026

Declaraciones y contexto del desafío

Según lo publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, Devin Haney escribió: “Shakur y yo somos la próxima gran pelea del boxeo”. El púgil busca consolidar su posición en la élite tras conquistar su cetro en la división de las 147 libras.

Bill Haney, padre y entrenador de Devin Haney, respaldó el reto mediante una publicación en Instagram. El entrenador compartió una fotografía de ambos boxeadores en su etapa amateur para aumentar la expectativa del público.

Respuesta de Shakur Stevenson

Por su parte, Shakur Stevenson respondió al mensaje de Devin Haney con una advertencia inmediata. El monarca de las 140 libras le pidió tener cuidado con lo que desea, sugiriendo que el combate podría concretarse pronto.

Be careful what you ask for things might just happen https://t.co/k8MrZ1fphZ — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 5, 2026

Ambos boxeadores son campeones bajo el organismo de la OMB en categorías distintas. Aunque Devin Haney milita en una división superior, la disposición de ambos para negociar sugiere que el peso no será un obstáculo insuperable.

Sigue leyendo:

– Terence Crawford reveló las razones de su retiro tras la victoria contra Canelo

– Floyd Mayweather Jr. demanda a Showtime por más de $300 millones

– Shakur Stevenson explota contra el CMB tras despojarlo de su título