Floyd Mayweather Jr. demanda a Showtime por más de $300 millones

El exboxeador invicto Floyd Mayweather Jr. presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles contra la cadena Showtime. El atleta reclama una cifra superior a los 340 millones de dólares por concepto de fondos malversados y daños financieros.

La denuncia señala la existencia de un complejo esquema de fraude y conspiración que habría ocultado ingresos reales durante años. Según el equipo legal de Floyd Mayweather, se detectaron transacciones no autorizadas y una red de cuentas bancarias ocultas.

Detalles de la acusación financiera

El documento legal involucra a Stephen Espinoza, exdirector de Showtime Sports, como pieza clave en el desvío de capitales. Se alega que el dinero del boxeador terminó en cuentas controladas por su antiguo asesor, Al Haymon.

Mayweather Jr. afirma que de los 1,200 millones de dólares generados en sus combates, le faltan al menos 340 millones. Incluso sostiene que la cadena todavía le adeuda 20 millones de dólares correspondientes a su pelea contra Andre Berto en 2015.

La respuesta sobre los registros perdidos

Uno de los puntos más polémicos de la demanda es la supuesta desaparición de documentos financieros. Los representantes de Floyd Mayweather solicitaron acceso a la contabilidad de las peleas contra Manny Pacquiao y Conor McGregor.

La cadena y los involucrados respondieron que dichos materiales se perdieron durante una supuesta inundación. Para Floyd Mayweather Jr., esta es una táctica deliberada para ocultar el rastro de los fondos desviados y dañar su reputación.

Impacto en la imagen del boxeador

El púgil de 48 años asegura que estos movimientos financieros provocaron rumores falsos sobre una supuesta quiebra personal. La demanda busca limpiar el nombre de Floyd Mayweather y recuperar los activos que considera le fueron arrebatados mediante engaños.

Por su parte, un portavoz de Paramount, empresa matriz de la cadena, rechazó las acusaciones de Floyd Mayweather. La compañía calificó las afirmaciones como infundadas y aseguró que responderán formalmente a través del proceso judicial.

