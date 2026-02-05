Sebastián Fundora lanzó advertencia a Keith Thurman en conferencia en Los Ángeles

El campeón de peso mediano junior del CMB, Sebastián Fundora, y el ex monarca Keith Thurman se citaron en el Teatro Avalon de Los Ángeles, para presentar oficialmente su combate del próximo 28 de marzo. El evento tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La contienda estaba pactada originalmente para octubre de 2025, pero una lesión en la mano de Sebastián Fundora obligó a posponer la fecha. A pesar de los nombres disponibles en la división, la promotora PBC mantuvo el compromiso con el veterano de Florida.

Staredown locked in. 🥊

WBC super welterweight champion Sebastian Fundora meets Keith Thurman face to face ahead of March 28.



A towering champion. A proven warrior. 🔥

La preparación ante un reto físico

Thurman reconoció la complejidad de enfrentar a un oponente de casi dos metros de altura. Durante la conferencia, el retador entregó a Sebastián Fundora una camiseta con la imagen de un hacha cortando un árbol y el grito de “¡Madera!”.

Ante el gesto de su rival, el espigado campeón Sebastián Fundora se limitó a sonreír y respondió de forma tajante: “Ya veremos”. El californiano llega tras un 2025 sólido donde derrotó a Tim Tszyu y Chordale Booker.

Intensidad en declaraciones y lealtad en el boxeo

Keith Thurman destacó el respaldo de Al Haymon y Tom Brown para mantener esta oportunidad titular. “Desde el principio me dijeron: ‘Queremos esta pelea’”, afirmó Thurman sobre la seguridad que le brindó su equipo de trabajo.

Respecto a su vigencia en el deporte, el ex campeón mundial fue claro sobre lo que ofrece al público. “Keith Thurman lo hace todo. El entretenimiento siempre ha estado ahí. Las habilidades que aporto al ring son lo que la gente quiere ver”, señaló el retador.

Sebastian Fundora and Keith Thurman face off ahead of their fight on March 28th 👀



The height difference is crazy 😭😭

El significado del triunfo para ambos

Para el equipo de Sebastián Fundora, esta defensa representa la consolidación como monarca unificado en una de las categorías más competitivas. Por su parte, Thurman ve esta pelea como su entrada definitiva al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

“Este es un momento cumbre en el que Keith Thurman se convierte de nuevo en campeón del mundo. Y aunque envejezca, podrá revalidar su nombre, lo cual es maravilloso”, concluyó el veterano sobre su meta para este próximo 28 de marzo.

