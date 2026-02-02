Dmitry Bivol declara a David Benavídez como su siguiente rival

El campeón unificado del peso semipesado, Dmitry Bivol, planea su regreso al cuadrilátero para el primer semestre de 2026. Tras superar una cirugía de espalda, el ruso manifestó su interés por recuperar la condición de monarca indiscutido de la división.

En una entrevista concedida a The Ring, Dmitry Bivol mencionó que David Benavídez y Artur Beterbiev son sus principales objetivos para finalizar el año. El boxeador ruso busca el cinturón del CMB que actualmente posee el púgil mexicoamericano.

El camino hacia el peso crucero

La actividad de Dmitry Bivol podría reiniciarse en el mes de mayo con una defensa obligatoria de la FIB ante Michael Eifert. Esta pelea servirá para evaluar su estado físico después de seis meses de inactividad por la mencionada intervención quirúrgica.

“Me siento mejor. Espero poder volver al ring quizá en mayo“, señaló Dmitry Bivol al referirse a sus entrenamientos de fortalecimiento. El atleta confirmó que su cuerpo responde de manera positiva a las cargas de trabajo actuales.

Nuevas categorías y retos en el horizonte

Una de las opciones que contempla Dmitry Bivol es subir a la categoría de peso crucero en busca de nuevos títulos. Esta posibilidad aumenta el interés por un duelo con Benavídez, quien también explora subir a las 200 libras próximamente.

El boxeador reiteró que Dmitry Bivol está abierto a pelear en otra categoría si existe la oportunidad de obtener un cinturón diferente. La planificación de su equipo apunta a cerrar los acuerdos necesarios una vez cumplida su defensa obligatoria.

