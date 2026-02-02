Conor Benn aceptó el reto de Shakur y envió una fuerte advertencia

El boxeador británico Conor Benn manifestó su disposición para enfrentar a Shakur Stevenson tras el reto lanzado el pasado fin de semana. A pesar de las diferencias iniciales sobre el peso, Bennparece haber cedido en sus condiciones para concretar el millonario combate.

El enfrentamiento tomó fuerza cuando Stevenson, tras vencer a Teófimo López, desafió públicamente al europeo para pelear en la categoría wélter.

Inicialmente, Conor rechazó una cláusula de rehidratación de 10 libras, pero recientemente cambió su postura bajo ciertas exigencias económicas.

Shakur Stevenson says a fight against Conor Benn probably won't happen because he won't agree to a rehydration clause



"If he's not gonna agree, then we probably don't fight. He did a rehydration clause with Chris Eubank, he was in the ring half dead. Why can't he do the same…

Condiciones y posible sede del combate

En un video compartido por el medio State of Boxing, el pugilista aceptó la restricción de peso impuesta por el estadounidense. Sin embargo, Benn aclaró que esta concesión debe ir acompañada de una compensación financiera adecuada y propuso el estadio de Wembley como escenario.

“Oye, Shakur, Wembley. Prepárate. Si quieres la cláusula de rehidratación, tienes que pagar. Aun así, te voy a dar una paliza“, expresó Conor Benn en el material audiovisual difundido por la mencionada fuente.

Why on earth was Conor Benn, a failed PED Cheat who's never even won an area title let alone be world level allowed to enter the ring after a high level world championship matchup in New York to challenge a natural 135lb boxer who just beat the best on his debut at 140?



MAKE IT… pic.twitter.com/KyzZEHjU6X — Jams RedCornerBoxing (@jamsboxingchat) February 2, 2026

Ambiciones en la división wélter

Esta sería la primera pelea en las 147 libras para el británico en tres años, lo que añade un nivel de dificultad a su preparación. Aun así, Conor Bennmantiene la confianza en superar al campeón de Newark y reclamar su lugar en la élite del boxeo.

Mientras se negocian los términos con Stevenson, el equipo de Benntambién observa de cerca a otros posibles oponentes. Entre los nombres mencionados figuran Rolando Romero y el ganador del duelo entre Mario Barrios y Ryan García por el título del CMB.



