Jarrell Miller botó su peluquín en plena pelea, pero terminó ganando [Video]

La cartelera en el Madison Square Garden dejó una de las imágenes más curiosas y quizás graciosas del año en el boxeo. El peso pesado Jarrell Miller se volvió viral tras perder su cabello artificial en pleno combate contra Kingsley Ibeh.

Durante el segundo asalto, un uppercut de derecha fue conectado directamente en la cabeza del boxeador. El impacto provocó que el peluquín de Jarrell Miller se desprendiera y quedara suspendido en el aire por unos segundos ante la mirada del público.

Una solución drástica en el ring

Lejos de mostrarse avergonzado, el púgil decidió tomar el control de la situación antes de iniciar el tercer round. Jarrell Miller se arrancó completamente la pieza de cabello y la lanzó hacia las gradas del estadio neoyorquino.

El campeón de la OMB, Fabio Wardley, fue quien terminó recogiendo el accesorio desde los asientos. A partir de ese momento, Jarrell Miller continuó el resto de la pelea con la cabeza totalmente descubierta y concentrado en su rival.

El origen del incidente

En la entrevista posterior al combate con ESPN, el boxeador explicó que el problema surgió dos días antes de la pelea. Según sus palabras, Jarrell Miller confundió el champú con blanqueador de amoníaco mientras lavaba su cabello en casa de su madre.

“Soy un comediante, tienes que reírte de ti mismo“, comentó el deportista sobre el error químico que le causó la pérdida de pelo. Jarrell Miller bromeó sobre la situación y admitió que el golpe de su oponente simplemente terminó el trabajo.

Miller dominó su pelea pese al incidente

A pesar de la distracción, el peleador de Nueva Jersey logró imponerse por decisión dividida tras los asaltos reglamentarios. Esta victoria mejora el récord profesional de Jarrell Miller a 27-1-2.

Este triunfo representa su regreso exitoso al cuadrilátero después de haber empatado contra Andy Ruiz en agosto de 2024. El evento formó parte de la noche histórica donde Shakur Stevenson también se coronó campeón en cuatro divisiones.

