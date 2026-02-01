Xander Zayas sacó la casta y se coronó campeón unificado en casa

El púgil puertorriqueño, Xander Zayas, hizo historia en el Coliseo de Puerto Rico al vencer por decisión dividida a Abass Baraou. Con este triunfo, Zayas se convirtió en el campeón unificado más joven de la actualidad en las 154 libras.

La victoria le permitió a Xander Zayas obtener simultáneamente los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Dos jueces entregaron tarjetas de 116-112 a su favor, mientras que un tercero vio ganar a Baraou por el mismo margen.

Control táctico y precisión en el ring

Durante el desarrollo del combate, Xander Zayas utilizó su movilidad y un jab constante para mantener la distancia. El boxeador boricua basó su estrategia en combinaciones cortas y contragolpes rápidos que frenaron la presión de su oponente.

A pesar de que Baraou intentó cerrar los espacios con una guardia alta, Xander Zayas dominó el centro del cuadrilátero la mayor parte del tiempo. En el noveno asalto, el local conectó una mano derecha que sacudió al rival, aunque este logró resistir el castigo.

8️⃣0️⃣ rounds of sparring.



1️⃣2️⃣ for unified glory. pic.twitter.com/ZG1GnEaRZf — Top Rank Boxing (@trboxing) February 1, 2026

Superación de obstáculos y cierre sólido

A pesar de una lesión en su mano izquierda durante los rounds finales, Xander Zayas mantuvo la disciplina táctica necesaria para asegurar los puntos. En el último asalto, decidió intercambiar golpes en el centro del ring para cerrar el espectáculo ante su público.

Baraou reconoció la calidad de su rival al término de la pelea y destacó que fue superado de forma limpia. Por su parte, Xander Zayas afirmó que este es solo el inicio de su etapa como figura dominante en la división superwelter.

Resultados destacados de la cartelera

En otros combates de la noche, Juanmita López De Jesús mantuvo su invicto al vencer por decisión unánime a Conner Goade tras seis asaltos. La velada también contó con triunfos por la vía rápida de prospectos como Carlos De León Castro y Yadriel Cabán.

Con esta unificación real, Xander Zayas se posiciona como un actor clave para enfrentar a otros monarcas de la categoría. La industria del boxeo ahora pone su mirada en el joven de 23 años como el principal referente del deporte en la isla.

