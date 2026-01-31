Christian Mbilli está dispuesto a fajarse ante Munguía o Berlanga

El peleador camerunés, Christian Mbilli, busca consolidar su carrera tras ser elevado a campeón absoluto por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mbilli expresó su intención de arriesgar su estatus frente a los nombres más mediáticos de la categoría de peso supermediano.

Después de que no se concretara un duelo directo contra Hamzah Sheeraz, el organismo decidió otorgarle el título completo. Ahora, Christian Mbilli enfoca su estrategia en conseguir peleas que le brinden mayor exposición internacional y credibilidad deportiva.

Desafíos para los grandes nombres

En declaraciones ofrecidas a The Ring, el boxeador mencionó específicamente a Jaime Munguía, Edgar Berlanga y Caleb Plant como sus objetivos inmediatos. Christian Mbilli considera que enfrentar a este tipo de rivales es el paso necesario para promocionar su imagen a nivel global.

“Ahora mismo queremos nombres de renombre. Ese tipo de peleadores son necesarios para promocionarme y espero conseguirlos pronto”, afirmó Christian Mbilli durante una conferencia de prensa virtual para el citado medio especializado en boxeo.

Aunque el peleador de 30 años mantiene su invicto, reconoce que le falta una victoria ante una figura de élite para afianzarse. Por esta razón, Christian Mbilli prefiere buscar estos enfrentamientos antes de esperar una oportunidad obligatoria contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El futuro de la división

Mientras Jaime Munguía define su próximo movimiento tras rechazar ofertas previas, el campeón africano no planea mantenerse inactivo. El equipo de Christian Mbilli espera concretar una defensa de su cinturón antes del mes de mayo.

El panorama en las 168 libras se mantiene movido con el regreso programado de ‘Canelo’ Álvarez para septiembre en Arabia Saudita. Ante esta pausa del mexicano, Christian Mbilli intenta aprovechar el vacío para establecerse como la cara más activa de la división.

La meta del nuevo monarca es demostrar que su ascenso al campeonato no fue casualidad. Al retar a figuras como Berlanga o Munguía, Christian Mbilli busca forzar las negociaciones que lo lleven a las grandes carteleras de pago por evento.

