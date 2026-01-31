Óscar de la Hoya se burla de Dana White y Zuffa Boxing

El promotor de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, reaccionó unos días después y cuestionó con duras críticas y burlas los resultados del primer evento organizado por la nueva empresa de Dana White.

Según la perspectiva de De la Hoya, la función careció de la innovación prometida meses atrás.

Durante su segmento digital titulado ‘Clapback Thursday’, el exboxeador analizó el desempeño de la cartelera realizada en Las Vegas el pasado fin de semana.

El evento principal culminó con el triunfo por decisión de Callum Walsh ante Carlos Ocampo.

Las declaraciones de De la Hoya señalaron una falta de creatividad en la producción del espectáculo. El promotor indicó que no se presentaron reglas nuevas ni elementos visuales distintos a los tradicionales.

Críticas a la falta de innovación

“Nos dijeron que el boxeo estaba roto y que vendrían a cambiarlo, pero lo único que hicieron fue copiar y pegar lo que hemos hecho por 100 años”, afirmó De la Hoya en su video.

El empresario comparó la atmósfera de la arena con los eventos realizados durante el periodo de restricciones sanitarias por la pandemia de la Covid-19. “Se oía caer un alfiler en ese evento”, dijo el ex campeón.

Para De la Hoya, el ambiente resultó silencioso y carente de la emoción que caracteriza a las grandes noches de combate.

Además, el representante de Golden Boy mencionó que el nivel de acción en el ring se asemejó más a una sesión de entrenamiento que a una competencia profesional. Esta postura contradice las expectativas generadas por el presidente de UFC.

A pesar de los comentarios del “Golden Boy”, la nueva promotora ya tiene programado su segundo evento este domingo. La función tendrá lugar nuevamente en el Meta Apex de Las Vegas con una cartelera renovada.

El duelo estelar enfrentará al ex campeón mundial José Valenzuela contra Diego Torres Núñez en la división de peso ligero. Este evento busca mejorar la percepción general tras las críticas recibidas por el debut.

