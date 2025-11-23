Oscar De La Hoya Foundation entrega más de 700 pavos en su 26º Turkey Giveaway

Oscar De La Hoya Foundation realizó este fin de semana su 26º Turkey Giveaway, un tradicional reparto de pavos y alimentos de Acción de Gracias que este año benefició a más de 700 familias del Este de Los Ángeles.

El evento contó con el apoyo de estudiantes líderes de la Oscar De La Hoya Ánimo Charter High School y la participación de varias figuras de Golden Boy, quienes colaboraron en la entrega de alimentos. Entre ellos estuvieron el campeón unificado mosca de la WBA y WBC, Ricardo “El Niño” Sandoval (27-2, 18 KOs); el poseedor del título NABO, Alexis “Lex” Rocha (25-2-1, 16 KOs); así como Jorge “El Niño Dorado” Chavez (14-0-1, 8 KOs), Federico Pacheco (9-0, 6 KOs), Fabian Guzman (8-0, 7 KOs) y Johnny “Sugarcane” Cañas (8-0, 3 KOs).

Aunque la jornada contó con el apoyo logístico de diversas organizaciones, el énfasis del evento se mantuvo en la necesidad de reforzar la solidaridad comunitaria, especialmente en un año en el que el aumento del costo de vida ha impactado a numerosas familias del área.

26 years of giving turkeys to those in need at the high school I founded. Thank you to the entire goldenboy team pic.twitter.com/liFiE8HW6H — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) November 23, 2025

Una tradición de servicio comunitario

La Fundación Óscar De La Hoya, creada en 1995, impulsa actividades comunitarias a lo largo del año, entre ellas entregas de alimentos, apoyo a la educación local y colaboraciones con centros de salud del Este de Los Ángeles. Su objetivo, según ha sostenido la organización en diversas ocasiones, es contribuir a mejorar la calidad de vida en una región donde muchas familias enfrentan limitaciones económicas y acceso desigual a servicios esenciales.

Sigue leyendo:

· Vergil Ortiz mantiene su título e invicto tras noquear a Lubin

· Jaron Ennis envía mensaje a Óscar de la Hoya: “Díganle que firme el contrato”

· Eddie Hearn confirma que Jaron Ennis firmó un acuerdo para pelear con Ortiz