Canelo Álvarez estaría de regreso por un cinturón y una jugosa bolsa

El Turki Al-Alshikh, conocido en la actualidad como uno de los promotores más agresivos del boxeo, confirmó que el boxeador mexicano Saúl Álvarez volverá al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre.

El anuncio anticipa que Canelo Álvarez participará en un combate donde estará en juego un título del mundo.

Durante la entrega de premios de la revista The Ring en Nueva York, se vio a Canelo Álvarez junto a Christian Mbilli. Ambos posaron para una fotografía acompañados por el jeque árabe en el evento de la prestigiosa publicación.

Christian Mbilli fue elevado recientemente a campeón absoluto de peso supermediano por el CMB. Esta condición lo coloca como un rival potencial para el retorno de Canelo Álvarez a la actividad competitiva. Y sería por una gran bolsa, estipulada en el acuerdo previo entre Turki y el mexicano Álvarez.

Un regreso tras la recuperación física

El pugilista tapatío se ausentará de la tradicional fecha de mayo debido a una cirugía en su codo izquierdo. Esta intervención médica obliga a Canelo Álvarez a cumplir con un proceso de rehabilitación antes de entrenar.

La última aparición de Canelo Álvarez ocurrió el pasado 13 de septiembre. En esa oportunidad, cedió sus títulos de las 168 libras tras enfrentarse al estadounidense Terence Crawford.

Ahora, el objetivo principal de Canelo Álvarez es recuperar su estatus de monarca en la categoría. La posibilidad de enfrentar a Mbilli surge tras las declaraciones de ambos protagonistas sobre el interés mutuo.

El escenario para septiembre

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, no descartó la realización de este enfrentamiento. La entidad permitiría que Canelo Álvarez intente capturar el cinturón que ahora posee el peleador africano.

Aunque en el video publicado en redes no se escuchan diálogos sobre el contrato, la cercanía física es evidente. Al-Alshikh suele utilizar estas imágenes para proyectar las próximas grandes carteleras de su gestión.

Para Canelo Álvarez, esta pelea representaría la oportunidad de volver a la cima de las clasificaciones mundiales. El boxeador busca demostrar que sigue perteneciendo a la élite tras su periodo de inactividad por lesión.

