Anthony Joshua habló por primera vez tras el accidente y define su futuro

El boxeador británico, Anthony Joshua, rompió el silencio tras el siniestro vial ocurrido el 29 de diciembre en Nigeria. En este incidente, Joshua sobrevivió con heridas leves, pero perdió a sus amigos cercanos, Sina Ghami y Kevin Ayodele.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el deportista compartió sus sentimientos con sus seguidores, enviando un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han estado con él durante esta situación.

Es la primera aparición pública de Anthony Joshua después de semanas de duelo y hermetismo sobre su estado físico.

El mensaje sobre la tragedia

El boxeador inició su declaración explicando el motivo de este formato de comunicación tras la tragedia. Anthony Joshua señaló que esta fue la mejor manera de llegar a quienes mostraron solidaridad en este tiempo traumático.

“Lamentablemente no les hablo en vivo. Quienes conocen mi forma de ser saben que preferiría hacerlo así, pero esta fue la mejor manera de llegar a todos ustedes”, expresó Anthony Joshua en el material audiovisual.

Los planes interrumpidos en 2025

El ex campeón venía de vencer a Jake Paul en Miami poco antes del accidente en tierras africanas. Según las palabras de Anthony Joshua, el grupo tenía metas claras para el cierre del año antes de que todo cambiara.

“Teníamos muchos planes para cerrar 2025, estábamos en una misión. Volvimos a casa y de pronto todo se volteó por completo”, relató el excampeón mundial sobre el cambio drástico en su realidad personal.

El futuro y el compromiso con sus amigos

A pesar del dolor, el boxeador dejó claro que la carrera y los objetivos del equipo no se detendrán. Anthony Joshua asume ahora la responsabilidad de velar por las familias de sus compañeros fallecidos en el choque.

Joshua sobrevivió a un trágico accidente automovilístico en Lagos, Nigeria (Federal Road Safety Corps / Vía AP)

“La misión debe continuar. Mi objetivo ahora es ayudarlos a cumplir esos sueños. Aunque ya no estén físicamente, sé que espiritualmente me van a guiar”, afirmó Anthony Joshua durante su intervención.

El récord profesional de Anthony Joshua se mantiene en 29-4, con 26 triunfos por la vía del cloroformo. En su mensaje, no especificó fechas exactas para su regreso oficial al cuadrilátero.

“Esto no se trata de legado, se trata de hacer lo correcto. Y sé que haré lo correcto por ellos y por sus familias”, concluyó Anthony Joshua al finalizar su emotivo descargo en redes sociales.

El entorno de Anthony Joshua solicitó anteriormente espacio y respeto para procesar la pérdida de estos pilares de su equipo. Miles de fanáticos han expresado su apoyo al peleador en esta etapa de recuperación emocional.

