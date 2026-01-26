Tyson Fury tiene un rival claro si Anthony Joshua no acepta pelear

El mundo del boxeo analiza el posible regreso de Tyson Fury en este 2026. Tras un periodo de inactividad, el ex campeón busca recuperar su lugar en la cima de los pesos pesados.

El principal objetivo sigue siendo el enfrentamiento contra Anthony Joshua. No obstante, Tyson Fury ha confirmado que tiene un plan alternativo si este combate no se concreta debido a la situación personal de su rival.

La nueva opción en el horizonte

Si la negociación con Joshua fracasa, Tyson Fury buscaría enfrentar a Fabio Wardley. Es el actual poseedor del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Conozco la pelea que todos ustedes quieren, pero en este momento no diré su nombre por respeto, ya que está de luto. Pero si él no va a continuar en el boxeo, me gustaría el Gran Fab (Wardley) como una gran prueba. Esto también sería un espectáculo masivo”, dijo Tyson en una publicación en sus redes sociales.

Este combate representaría una oportunidad para que Fury dispute un tercer título mundial. El púgil británico considera que este duelo sería un espectáculo masivo para el público europeo.

El factor Fabio Wardley

El ascenso de Wardley como campeón absoluto ocurrió tras quedar vacante el título de Oleksandr Usyk. Para Tyson Fury, esta es la puerta más rápida para volver a portar una corona mundial.

Enfrentar al actual monarca de la OMB permite que Tyson Fury mantenga su relevancia competitiva. Además, sirve como preparación para un eventual choque contra Joshua a finales de 2026.

Who is the best option for Tyson Fury's next fight? 💭👇 pic.twitter.com/ZfCtViX02l — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) January 25, 2026

El proceso de retorno al ring

La carrera de Tyson Fury sufrió una pausa tras sus enfrentamientos contra Usyk en 2024. Su anuncio de retiro en enero de 2025 parece haber sido revertido por el deseo de competencia.

Actualmente, Tyson Fury entrena para recuperar su condición física óptima. La incertidumbre sobre el estado de Joshua ha obligado al equipo del “Gypsy King” a diversificar sus opciones.

