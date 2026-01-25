Canelo Álvarez se rinde y nombra al mejor boxeador mexicano de la historia

El debate sobre quién es el máximo referente del boxeo en México parece haber terminado para el actual campeón indiscutido. Saúl Canelo Álvarez ha expresado su admiración por la trayectoria de Julio César Chávez.

A pesar de sus propios logros en diversas categorías, Canelo Álvarez sitúa al “Gran Campeón Mexicano” por encima de cualquier otro atleta nacional.

“Chávez siempre será el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos”, expresó Álvarez en una entrevista.

El tapatío es considerado el mejor peleador mexicano de este siglo por todo lo que ha ganado (AP Photo/John Locher)

La trayectoria del tapatío

En los últimos años, Canelo Álvarez ha construido un historial sólido derrotando a figuras como Gennady Golovkin y Daniel Jacobs. Su éxito en las 168 libras lo consolidó como el primer monarca indiscutido de esa división.

La carrera de Canelo Álvarez también incluye la conquista del título de peso semicompleto ante Sergey Kovalev. Estas victorias lo posicionan estadísticamente entre los mejores diez púgiles en la historia del país.

Referentes históricos de México

Julio César Chávez: Poseedor de una racha de 90 combates sin conocer la derrota.

Poseedor de una racha de 90 combates sin conocer la derrota. Salvador Sánchez: Considerado un prodigio de la división pluma.

Considerado un prodigio de la división pluma. Juan Manuel Márquez: Famoso por su técnica y su rivalidad con Manny Pacquiao.

Famoso por su técnica y su rivalidad con Manny Pacquiao. Erik Morales y Marco Antonio Barrera: Protagonistas de una de las trilogías más famosas.

Aunque los números de Canelo Álvarez son destacados, el boxeador evita compararse directamente con el legado de Chávez. Para el tapatío, la influencia de Julio César Chávez trasciende los cinturones obtenidos.

En sus declaraciones, Canelo Álvarez afirmó que Chávez siempre será el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Esta declaración busca poner fin a las constantes comparaciones entre ambas eras del boxeo.

Un debate generacional

Para muchos analistas, el currículo de Canelo Álvarez es el más completo debido a la calidad de los rivales enfrentados en distintas categorías. Sin embargo, la mística de Chávez sigue pesando en el gusto del público.

Actualmente, Canelo Álvarez se prepara para futuros retos mientras mantiene su posición como la cara actual del boxeo mundial.

