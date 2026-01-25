Julio César Chávez Jr. regresó noqueando en una polémica pelea

El boxeador sinaloense, Julio César Chávez Jr. volvió a la actividad profesional este sábado en San Luis Potosí. En una función que generó diversas reacciones, aunque el Junior logró imponerse por la vía rápida ante un rival que ofreció nula resistencia en el cuadrilátero.

La pelea se llevó a cabo en la Arena Potosí ante una entrada importante de aficionados. Desde el primer asalto, Chávez Jr. tomó el centro del ring para castigar las zonas blandas del argentino Ángel Julián Sacco, quien lucía fuera de ritmo.

El enfrentamiento terminó oficialmente a los 2:48 minutos del cuarto episodio. El réferi decidió detener el castigo cuando Chávez Jr. conectó una serie de ganchos que enviaron al oponente a la lona sin capacidad de respuesta inmediata.

🇲🇽CHAVEZ BACK IN THE MIX



Julio Cesar Chavez Jr bounces back from a decision loss to Jake Paul as he stops Angel Julian Sacco in Round 4 in San Luis Potosi pic.twitter.com/RCXGIWbk39 — Tokkerū (@ATokkers5) January 25, 2026

A pesar de las críticas previas, el hijo de la leyenda mostró una preparación física adecuada para este compromiso. Chávez Jr. utilizó su ventaja de peso y alcance para mantener a raya los pocos intentos de ofensiva por parte del boxeador sudamericano.

Chávez Jr. aprovechó esta condición para castigar el rostro y el hígado de Sacco con combinaciones de dos y tres golpes constantes.

Nuevas metas para Chávez Jr

Tras este resultado, el récord profesional del sinaloense llega a 58 victorias y 34 nocauts. El objetivo de Chávez Jr. es realizar tres o cuatro combates adicionales antes de considerar el retiro definitivo de los encordados profesionales.

La victoria no estuvo exenta de señalamientos por parte de un sector de la prensa especializada. Se cuestionó el nivel del rival, ya que Chávez Jr. enfrentó a un boxeador que no figuraba en los rankings y presentaba un notable exceso de peso.

Aun con los abucheos de una parte del público, la esquina de Chávez Jr. celebró el retorno exitoso tras la derrota sufrida ante Jake Paul. El equipo del mexicano busca ahora un rival de mayor jerarquía para finales de este mismo año.

Éxito de la dinastía Chávez

La noche resultó productiva para la familia, pues no solo ganó el hijo mayor de la leyenda. Además del triunfo de Chávez Jr., su hermano Omar Chávez también consiguió un nocaut en la misma cartelera ante el colombiano José Miguel Torres.

Omar Chávez liquidó su compromiso en apenas el segundo round tras conectar un volado de derecha. Con esto, tanto Omar como Chávez Jr. cerraron la jornada en San Luis Potosí con victorias por la vía del cloroformo para su historial.

