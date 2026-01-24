Netflix prepara millonario documental del Canelo Álvarez

La plataforma de streaming más grande del mundo, Netflix, ha confirmado un nuevo proyecto cinematográfico. La empresa de entretenimiento prepara millonario documental del mexicano Saúl Canelo Álvarez, el cual se centrará en su histórica rivalidad con Gennady Golovkin.

Este largometraje forma parte de la grilla de contenidos que tiene la empresa para México en 2026. La producción buscará mostrar el camino recorrido por el boxeador tapatío para consolidar su nombre en la élite mundial.

𝗡𝗘𝗪𝗦: A new Canelo Álvarez documentary is set to release soon on Netflix, focusing on his iconic trilogy with Gennady Golovkin 🎬



The project is being directed by Juan Camilo Cruz and produced by Unanimous Media, co-founded by Steph Curry. pic.twitter.com/L96ehdD8SO — Source of Boxing (@Sourceofboxing) January 23, 2026

La trilogía que definió una era

El enfoque principal de la obra será la serie de tres combates contra el kazajo “GGG”. Esta rivalidad comenzó en 2017 y concluyó en 2022, marcando un antes y un después en la carrera de ambos.

Canelo vs Golovkin I – Septiembre 2017 – Empate dividido.

Canelo vs Golovkin II – Septiembre 2018 – Victoria Canelo (MD).

Canelo vs Golovkin III – Septiembre 2022 – Victoria Canelo (UD).

Netflix y los pocos Detalles de la producción

El cineasta Juan Camilo Cruz será el encargado de dirigir esta pieza documental. El objetivo es capturar la esencia de la rivalidad más importante en la trayectoria de Saúl Álvarez.

Aunque el título oficial aún no se revela, Netflix apunta con esta pieza audiovisual como una de sus cartas fuertes. La narrativa incluirá imágenes exclusivas de los entrenamientos y momentos íntimos del equipo.

El impacto económico del proyecto

Netflix reportó un crecimiento del 18% en sus ingresos durante el último trimestre de 2025. La inclusión de figuras como el mexicano ayuda a mantener su base de 325 millones de suscriptores globales.

Dirección: Juan Camilo Cruz.

Juan Camilo Cruz. Temática: Origen, desarrollo y cierre de la saga Canelo-GGG.

Origen, desarrollo y cierre de la saga Canelo-GGG. Lanzamiento: Programado para el año 2026.

Programado para el año 2026. Plataforma: Exclusiva mundial en Netflix.

El documental recordará el icónico momento de mayo de 2017 en el ring. Tras derrotar a Chávez Jr., Álvarez encaró a Golovkin ante miles de espectadores, sellando un pacto deportivo histórico.

Como Netflix prepara millonario documental del Canelo Álvarez, se espera un despliegue técnico de alta calidad. La plataforma busca ordenar la historia del peso mediano a través de testimonios y análisis especializados.

Este lanzamiento sigue la línea de otros éxitos deportivos recientes en el servicio de streaming. Al saber que Netflix prepara este documental del Canelo, los fans anticipan una mirada profunda al boxeo de élite.

La producción no solo se limitará a los golpes dentro del cuadrilátero. También explorará cómo el tapatío unificó divisiones y se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras.

Aún no hay una lista confirmada de entrevistados para el documental de largometraje. Sin embargo, se prevé la participación de figuras clave de los equipos de ambos peleadores y analistas internacionales.

Sigue leyendo:

– Érik Morales analiza el siguiente paso del Canelo Álvarez

– Presidente del CMB arremete contra la Ley Ali: “Quieren alterar el boxeo”

– Terence Crawford volvería del retiro gracias a Dana White

– Ryan García y Mario Barrios sostuvieron intenso careo

