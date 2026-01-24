Presidente del CMB arremete contra la Ley Ali: “Quieren alterar el boxeo”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), publicó recientemente una carta abierta expresando su rechazo a las enmiendas propuestas para la Ley Muhammad Ali en Estados Unidos.

El directivo asegura que estos cambios buscan monopolizar el deporte bajo una sola entidad.

La iniciativa en el Congreso norteamericano plantea reducir el número de campeones por división. Según Sulaimán, esto obedece a intereses económicos de grupos como Zuffa Boxing y TKO Group Holdings.

El conflicto por el control del boxeo

El CMB sostiene que la actual Ley Ali fue diseñada para proteger la libertad y las finanzas de los peleadores. Los nuevos cambios permitirían a una sola liga controlar los rankings, contratos y títulos mundiales.

La Ley Ali ha permitido que figuras como Saúl “Canelo” Álvarez gestionen sus propias carreras y fortunas. Sulaimán advierte que modificar esta norma afectaría el derecho del boxeador a ser el principal beneficiario del negocio.

El presidente del CMB señala que el dinero no puede comprar la historia del boxeo. Afirma que el intento de alterar la Ley Ali es un esfuerzo por apropiarse del deporte del pueblo.

Diferencias en la distribución económica

Uno de los argumentos centrales de Sulaimán es la comparación con las artes marciales mixtas. En el boxeo, el atleta recibe la mayor parte de la bolsa generada por el combate.

Boxeo: El 80% de los ingresos suele ir destinado a los protagonistas del ring.

El 80% de los ingresos suele ir destinado a los protagonistas del ring. UFC/MMA: Se estima que solo el 17% de las ganancias llega a los atletas.

Se estima que solo el 17% de las ganancias llega a los atletas. Autonomía: La Ley Ali actual impide contratos que aten al deportista de por vida.

“Hay un historial que demuestra que esas prácticas (de la UFC) van en contra del atleta y a favor de la liga", explica Mauricio Sulaimán sobre el modelo de la UFC y que podría replicarse en Zuffa Boxing



La postura frente a Zuffa Boxing

Zuffa Boxing, liderada por Dana White, presidente del UFC, es el ente que busca implementar este nuevo rumbo. El CMB afirma que esta organización intenta eliminar a los promotores tradicionales mediante cambios en la Ley Ali.

El futuro de los campeones mundiales

La enmienda a la Ley Ali propone tener un solo campeón por peso. Esto dejaría fuera los títulos de los cuatro organismos principales que rigen el boxeo internacional actualmente.

Mauricio Sulaimán envió un mensaje de calma a la comunidad boxística mundial. Aseguró que el deporte es más grande que cualquier liga o individuo y que la integridad del boxeo prevalecerá.

Relación con los organismos internacionales

A pesar de las tensiones, el CMB mantiene comunicación con la AMB, la FIB y la OMB. Todos comparten el objetivo de salvaguardar la estructura que protege la salud y economía del boxeador bajo la Ley Ali.

La carta finaliza reiterando que el boxeo es una necesidad social que brinda oportunidades a jóvenes de todo el mundo. El CMB prometió seguir luchando contra cualquier intento de centralizar el poder del deporte.

El impacto definitivo de la reforma a la Ley Ali se decidirá en las próximas sesiones del Congreso estadounidense. Por ahora, el mundo del boxeo se mantiene en alerta ante esta posible transformación histórica.

