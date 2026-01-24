Érik Morales analiza el siguiente paso del Canelo Álvarez

Saúl Álvarez prepara su regreso a los cuadriláteros. El veterano boxeador mexicano está en su proceso de recuperación tras someterse a una cirugía de codo. Esta semana se anunció que el Canelo se subirá de nuevo al ring el 12 de septiembre. El “Terrible” Morales analizó cuál podría ser el próximo paso del Canelo.

El boxeador tapatío viene de caer en su último combate contra Terence Crawford. El peleador estadounidense se llevó el triunfo por decisión unánime en el Allegiant Stadium. Los jueces anotaron 116-112, 115-113 y 115-113.

Sin embargo, en diciembre de este año, Terence Crawford anunció su retiro de los cuadriláteros. Esto sepultó la posibilidad de un combate de revancha. Pero el “Terrible” Morales cree que pueden convencer a Crawford para salir del retiro y volver en septiembre para medirse al Canelo. Como otra opción Morales mencionó al británico Hamzah Sheeraz.

“Pues mira, siempre hablar de Canelo es un poco misterioso el tema porque no saben si realmente logre convencer a Crawford que le dé la revancha, o si Su Excelencia le ofrezca a Sheeraz, no te sé decir”, dijo el exboxeador mexicano.

Érik 'Terrible' Morales expresa su sentir sobre el anhelado regreso de Canelo Álvarez. 🥊



"Hablar de Canelo es un poco misterioso. Está en la parte final de su carrera".



📹 @martin_aviles pic.twitter.com/8ElGmVpNQI — Ovaciones (@ovaciones) January 16, 2026

Limpiar la imagen del Canelo

Érik Morales no ocultó su deseo de que Saúl Álvarez vuelva a dar un golpe sobre la mesa al medirse contra un boxeador de riesgo. El Canelo ha sido muy cuestionado en esta etapa final de su carrera. El tapatío tiene 35 años y en 2026 solo tendrá la pelea pautada en Arabia Saudita.

“O si realmente escojan un rival más adecuado a las capacidades de Canelo en este momento por el tema de la operación y por cómo seguramente se siente después de la última pelea, habría que esperar y ver qué acuerdan ellos”, agregó.

Uno de los boxeadores que no ha desistido en su interés de enfrentar al Canelo es David Benavídez. “Bandera Roja” considera que es una pelea que los seguidores del boxeo quieren ver. Érik Morales considera escencial que Saúl Álvarez afronte buenos combates en la etapa final de su carrera.

“El boxeo mexicano siempre ha sido bueno y es bueno que se exponga, yo creo que Canelo está en la parte final de su carrera, en palabras de él (…) A lo mejor ya le quedan pocas peleas y siempre que nos ofrezca una gran actuación contra un buen rival, siempre será del agrado de los boxeadores, de la gente que le gusta el boxeo”, concluyó.

