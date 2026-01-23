Ryan García y Mario Barrios sostuvieron intenso careo

El primer careo oficial entre Ryan García y Mario Barrios tuvo lugar en Las Vegas este jueves para promocionar el combate a realizarse el próximo 21 de febrero en “La Ciudad del Pecado”. El enfrentamiento puso frente a frente al campeón wélter del CMB y al retador californiano.

Durante la conferencia, Ryan García expresó sentirse afectado por la presencia de Joe Goossen en la esquina rival. Goossen, quien entrenó al púgil de 27 años anteriormente, ahora dirige la preparación del Azteca Barrios.

First official FACE OFF between Ryan Garcia and Mario Barrios 💥🥊 #BarriosGarcia | LIVE on DAZN | Feb. 21 pic.twitter.com/HfHTkesRUz — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) January 22, 2026

Detalles del careo y advertencias

Los boxeadores mantuvieron un contacto visual de 30 segundos sin emitir sonidos. Posteriormente, el ambiente cambió cuando Ryan García calificó de traición la decisión de su exentrenador de trabajar con su oponente.

El Azteca Barrios defendió la presencia de Goossen en su equipo como un movimiento profesional. El campeón aseguró que la preparación actual le permitirá vencer a Ryan García sin dejar margen para las excusas tras el combate.

Lugar de la pelea: T-Mobile Arena, Las Vegas.

Fecha confirmada: 21 de febrero de 2026.

Título en juego: Cinturón wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Preparación física y salud mental

El retador llega a este compromiso tras una cirugía en la mano derecha realizada el año pasado. El padre del boxeador, Henry García, declaró que Ryan García se encuentra recuperado y enfocado totalmente en el boxeo.

Legacy on the line for Ryan Garcia as he looks to dethrone the WBC champ, Mario Barrios 👀#BarriosGarcia | LIVE on DAZN | Feb. 21 pic.twitter.com/H8uZ7Lpwk5 — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) January 22, 2026

Por su parte, Mario Barrios busca consolidar su reinado tras su empate contra Manny Pacquiao. El monarca del CMB incrementó la carga de trabajo en el gimnasio para responder al estilo de Ryan.

El combate será transmitido a través de la plataforma DAZN bajo el sistema de Pago por Evento. Ryan García prometió que habrá cortes en la pelea y pidió a Goossen estar atento para detener el castigo sobre Barrios.

