Andy Cruz tiene una cita con la historia para unirse a la supremacía cubana

Andy Cruz tiene la mesa servida y una cita histórica, este sábado enfrenta el desafío más importante en su carrera profesional. En Las Vegas, Nevada, el cubano buscará el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional Boxeo (FIB) ante el estadounidense Raymond Muratalla.

Cruz solo ha disputado seis combates en los ensogados rentados, sin conocer la derrota, ahora el caribeño intenta emular las hazañas de leyendas como Naoya Inoue o Vasyl Lomachenko.

Una victoria en esta refriega, colocaría al matancero en un grupo selecto de medallistas de oro olímpicos que también conquistaron coronas profesionales.

💎 6-0 @AndyCruzGomezJr fights for his first world title in Vegas this weekend 🤩#MuratallaCruz | Jan 24 | Live on DAZN pic.twitter.com/F85JGq2KCR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 22, 2026

El camino hacia el título de la FIB

El ascenso de Andy Cruz ha sido acelerado debido a su amplia trayectoria en el boxeo aficionado. En el amateurismo acumuló un récord de 140 victorias y solo 9 derrotas, obteniendo el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su rival, Raymond Muratalla, monarca actual de la FIB, llega invicto con 23 victorias y 17 nocauts. Sin embargo, Andy Cruz parte como favorito en las apuestas gracias a su nivel defensivo y su manejo de la izquierda.

Cuba's Olympic Gold medallist Andy Cruz can become World Champion in only his 7th pro fight this weekend 💎 #MuratallaCruz pic.twitter.com/Z7JlanP3SV — BOXRAW (@BOXRAW) January 19, 2026

El legado del boxeo cubano

Si Andy Cruz logra la victoria, se unirá a Erislandy Lara como los únicos cubanos con títulos mundiales vigentes. Además, entraría al club de los cuatro medallistas de oro olímpicos de la isla que triunfaron en el boxeo profesional.

Hasta la fecha, solo Joel Casamayor, Yuriorkis Gamboa, Guillermo Rigondeaux y Robeisy Ramírez han logrado esta transición exitosa.

Andy Cruz tiene la oportunidad de ser el quinto integrante de este listado histórico.

La preparación en Filadelfia

Bajo la tutela de Derek “Bozy” Ennis, Andy Cruz ha adaptado su estilo olímpico al ritmo del boxeo de 12 asaltos. Entrenar junto a figuras como Jaron Ennis ha permitido que el cubano incremente su agresividad en el ring.

Andy Cruz va por un título mundial de la FIB / AP – Frank Franklin II Crédito: Frank Franklin II | AP

El boxeador afirma estar listo para las demandas físicas de una pelea de campeonato. El equipo de Andy Cruz confía en que su inteligencia neutralizará la presión constante que suele ejercer Muratalla.

El desenlace de este combate determinará si la carrera de Andy Cruz cumple con las expectativas del público. La cita con la historia está pactada y el boxeo cubano espera celebrar un nuevo monarca universal.

