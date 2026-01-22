Julio César Chávez Jr. podría pelear por un título mundial

El mexicano Julio César Chávez Jr. regresa al ring este fin de semana, estando presente junto a su hermano Omar Chávez en una cartelera que se realizará en la Arena Coliseo San Luis de Potosí, pero aparentemente el “Junior” tiene un objetivo claro.

Y es que el boxeador de 39 años se estará enfrentando al argentino Ángel Julián Sacco, pero la idea es que el sinaloense se meta en la carrera por la disputa a un título mundial nuevamente.

Al menos este es el plan por parte de su papá, Julio César Chávez, quien cree que por el legado de su nombre, su primogénito pueda volver a ceñirse por una faja mundialista.

Great moment of happiness when Julio Cesar Chavez jr captured the WBC Middleweight Championship @Jcchavez115 @WBCBoxing #Ilovemygreenbelt

Suerte este sábado en San Luis Potosi!!! @BoxAzteca7 pic.twitter.com/UIsVmKxRev — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) January 21, 2026

“Julio quiere hacer una campaña a ver si puede pelear por el campeonato del mundo. Yo creo que se le va a dar la oportunidad por el nombre”., dijo el primer tricampeón mexicano en una entrevista para TV Azteca Deportes en su país natal.

El “Junior” y su regreso a la élite del boxeo

Julio César Chávez Jr. ha tenido una vida envuelta por polémicas y adicciones, siendo esta la piedra en su carrea en el boxeo. Tras varios incidentes, decidió regresar al deporte en 2021 y en el 2025 realizó una pelea ante Jake Paul, terminó perdiendo pero dejó buenas sensaciones.

En este sentido, Julio César tendría previsto realizar unas cuantas peleas más luego de su refriega de este sábado en Potosí para abrirse paso en la categoría y poder disputar un cetro del orbe.

Julio César Chávez Jr., se enfrentó a Jake Paul en junio de 2025 en Anaheim, California/ AP Photo/Etienne Laurent.

Chávez Jr. ya sabe lo que es ser campeón, logró la gloria en 2011 al levantar el cinturón de peso medio del Concejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual defendió en tres oportunidades, hasta que lo cedió al argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

Entretanto, su padre comentó que más allá de que se mantenga activo en el boxeo, debe priorizar su salud. “Y después de ahí ya decirle adiós al boxeo, porque hay otras prioridades” -afirmó Chávez padre- “Creo que la salud es lo más importante para el ser humano”.

“El Gran Campeón Mexicano” verá en el cuadrilátero a sus dos hijos, el “Junior” frente al argentino Sacco, mientras que Omar Chávez (41-9-1) estará enfrentando al colombiano José Miguel Torres.

Sigue leyendo: