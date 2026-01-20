Julio César Chávez Jr. reconoció que estuvo cerca de morir por sus adicciones

Julio César Chávez Jr. tenía un gran peso a su espalda. El “Júnior” estuvo bajo la sombra de su padre en los primeros años de su carrera. Los problemas con las adicciones desbordaron a Chávez Jr. y lo llevaron al borde de la muerte.

El hijo del “Gran Campeón Mexicano” tuvo que lidiar con múltiples problemas con las adicciones. La carrera de Chávez Jr. se vio cortada por sus problemas con el consumo de pastillas para adelgazar.

Sin embargo, lo deportivo pasó a un lado cuando la vida del “Júnior” estuvo en riesgo. En una entrevista para el podcast con Aldo T. de Nigris, Chávez Jr. recordó sus fuertes episodios con las adicciones que ponían en riesgo su vida.

“No son fáciles (las adicciones), yo estuve a punto de morirme dos veces de sobredosis, caí al hospital. Se te va la onda, me explico. Entre ya desveladas, y mas y más pastilla llega un momento en el tercer día que ya llevas 40 pastillas y para arriba. Pues entonces llega un momento que bajas no sé 10, 8 kg en 3 días, te descompensas y y te pones mal, pues te se te altera el corazón, la presión y estás a punto de morirte a veces”, recordó.

Pero hubo un momento en el que Julio César Chávez Jr. centró cabeza. En una de sus emergencias por causa de las adicciones, el “Júnior” recordó que sintió que estuvo cerca de la muerte. Una fuerte alteración del corazón complicó el traslado del boxeador hacia el hospital. Fue un momento crítico en la vida del mexicano.

“(Toqué fondo) cuando caí al hospital ese y estuve a punto de morirme así, a punto de morirme, yo le decía a la policía de la ambulancia, ‘Póngame algo para que se me baje, me voy a morir’, Y me conectó la presión como en 300 cientos y tantos, el corazón 200 y tantos. Cuando le vi a los ojos le dije, ‘Te dije que me iba a morir’, y ya llegué y me puso algo y me relajé y gracias a Dios no me morí, ya no no me pasó nada“, relató.

Una carrera que prometía

Para el año 2011 la carrera de Julio César Chávez Jr. tenía buenos tintes. El hijo del “Gran Campeón Mexicano” se consagró campeón mundial de peso medio del CMB. Este título lo obtuvo tras vencer al invicto alemán Sebastián Zbik. El “Júnior” defendió exitosamente su título hasta en tres ocasiones, pero luego su caída fue estrepitosa.

Más de diez años después, en medio de una carrera que perdió brillo desde hace muchos años, el “Júnior” busca retomar su vida disciplinada y cerrar su carrera dentro de los cuadriláteros con alguna buena pelea. El 24 de enero Chávez Jr. se medirá a Ángel Julián Sacco en el Arena Potosí, en San Luis Potosí, México. El plan de los promotores es que Chávez Jr. pueda optar por un título mundial en tierras mexicanas.

🥊 El legado Chávez se hace presente este 24 de enero en la Arena Potosí.



Julio César Chávez Jr. vs Ángel Julián Sacco, y el regreso de Omar Chávez frente a José Miguel Torres.

Una noche de boxeo de alto impacto. 💥

#PotosíSinLímites #RicardoGallardo @GobEdoSLP pic.twitter.com/J2Hnv2bomx — Centro de Negocios Potosí (@cnegociospotosi) January 16, 2026

