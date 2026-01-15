Julio César Chávez vuelve a sonreír por el bienestar de sus hijos

Julio César Chávez fue uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Chávez se ganó el corazón de los seguidores del boxeo por su historia de superación y sus grandes hitos dentro del ring. Sus hijos Omar y Júnior no corrieron con la misma fortuna. Tras superar un 2025 lleno de problemas y polémicas, el “Gran Campeón Mexicano” ha vuelto a sonreír.

En el 2025, Chávez Jr. se vio envuelto en problemas con la justicia estadounidense. El “Júnior” fue detenido por declaraciones fraudulentas y una presunta vinculación con el crimen organizado. Por su parte, Omar también enfrentó problemas personales al ser internado por una recaída en sus adicciones, según el propio testimonio de su padre.

🥊 Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, hijos de la leyenda del boxeo mexicano @Jcchavez115, vuelven al ring y comparten cartelera en #SLP este 24 de enero. ¿Quiénes son sus contrincantes? Aquí te contamos.#OnceNoticiasDigital 🔻

https://t.co/HQCrumISvk — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) January 15, 2026

En la actualidad ambos boxeadores volverán al ring. Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez se subirán al cuadrilátero de San Luis Potosí (Arena Potosí), el próximo 24 de enero. El “Júnior” se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco; Omar se medirá al peleador colombiano Miguel Torres.

Bajo este contexto, Julio César Chávez no ocultó su alegría de ver a sus hijos en estas condiciones. Todo parece indicar que los problemas personales parecen haber quedado de lado y ambos se han centrado en el deporte.

“Estoy muy contento de que reaparezcan mis hijos, sobre todo limpios, sanos, con una mentalidad positiva. Estoy muy contento luego de pasar un año muy complicado todo se acomodó gracias a Dios”, dijo Chávez en unas declaraciones recopiladas por el Izquierdazo.

La leyenda del boxeo mexicano puntualizó su alegría en “Júnior”. El hijo mayor de Chávez fue el que enfrentó obstáculos de mayor grado en el último año. “Ver a Julio sano, arriba del ring, ya es un triunfo. Como padre tengo que estar con él, en las buenas y en las malas”, agregó.

Los hermanos Julio César y Omar Chávez serán los protagonistas de la velada boxística que tendrá lugar la noche del sábado 24 de enero en la Arena Potosí, evento que será transmitido por la señal de Box Azteca 7 La Casa del Boxeo, durante la presentación a la pic.twitter.com/WdSzUN6MFz — @comedep_oficial (@ComedepOficial) January 15, 2026

Ángel Julián Sacco, rival de Chávez Jr, tiene un récord de 10 victorias, 1 empate y 1 derrota. Esta es la primera pelea del “Paisano” contra un rival que no es argentino. Julio César Chávez considera que este es un buen rival para su hijo para que a sus 39 años pueda aspirar a contiendas de mayor nivel.

“Esta pelea es una prueba para Julio, si salen bien vamos a buscar un campeonato del mundo aquí en San Luis Potosí. Ya se lo prometimos al gobernador y ya veremos cómo se desenvuelve Julio el 24, va contra un argentino y todos los argentinos son duros”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Julio César Chávez sobre sorpresiva derrota de Canelo: “Se ve cansado”

– Julio César Chávez se reencontró con Don King tras polémicas declaraciones

– Floyd Mayweather Jr. podía haber caído a la lona contra Crawford, según Naseem Hamed

– Jermall Charlo planea vengar a su hermano de la derrota con Canelo