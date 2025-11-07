Julio César Chávez se reencontró con Don King tras polémicas declaraciones

Julio César Chávez sorprendió a sus seguidores con una inesperada visita a Don King, uno de los promotores más influyentes —y polémicos— en la historia del boxeo. El encuentro ocurrió en Florida, y el propio Chávez lo compartió en su cuenta de X con un mensaje que rápidamente se volvió viral:

“Vine a Florida a visitar al Mejor Promotor de las grandes peleas de Box. Sin Don King no existiera ‘JC Chávez’.”

En la foto, el mexicano aparece junto a King, quien luce una escarapela con la palabra “TRUMP” y una gorra con el lema “Make America Great Again”, distintivo del expresidente estadounidense. La imagen provocó una oleada de críticas.

Algunos usuarios escribieron: “Campeón, quítale esa gorra y dale una sacudida como Tyson le dio” o “Qué mentada de madre para los mexicanos y latinos con esa gorra”. Otros recordaron que King fue acusado en el pasado de explotar a varios boxeadores, incluido el propio Chávez.

El ex púgil viajó acompañado por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), quien destacó la humildad del “Gran Campeón Mexicano”.

Una relación marcada por el éxito y la desconfianza

El reencuentro reavivó recuerdos de una historia compleja entre ambos. En 2024, Chávez habló sin filtros sobre Don King en el podcast del exluchador Latin Lover, afirmando que el promotor le “robó millones y millones de dólares”.

“Tengo que agradecerle a Don King, aunque el pinche viejo me haya robado millones y millones de dólares. Si yo hubiera cobrado pago por evento cuando peleaba, vendía un millón o millón y medio de PPV en casas”, dijo el ex campeón.

Chávez explicó que, por su falta de experiencia, firmó contratos poco favorables y aceptó pagos muy por debajo de su verdadero valor. Recordó que King le ofrecía tres millones de dólares por pelea, pero sin incluir ingresos del pago por evento. “Por pendejo, no sabía. Él me pagaba por la pura taquilla, por eso el viejo siempre gritaba: ‘I love you, Julio’.”

El sinaloense llegó a ganar hasta $10 millones de dólares por combate, cifras impresionantes para la época, pero lejanas a los montos actuales de figuras como Canelo Álvarez.

Chávez, entre la polémica y la familia

Además del reencuentro con King, el ex boxeador ha estado en el foco mediático por el proceso legal que enfrenta su hijo, Julio César Chávez Jr. En entrevista con Adela Micha, aseguró que “no tiene nada que ver con el narcotráfico” y que confía en su inocencia.

El “César del Boxeo” detalló que su hijo permanece bajo medidas cautelares y en espera de una nueva audiencia judicial. “Todo va bien. Julio no puede salir del país, pero está tranquilo”, dijo.

Entre la nostalgia, la fe y la polémica, Chávez vuelve a demostrar que su figura sigue generando titulares, tanto dentro como fuera del ring.



