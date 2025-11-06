David Benavídez cree que pelea con Canelo se va a dar en 2026

David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez se va a dar en el 2026 y será más grande que el combate que protagonizó el tapatío con Gennady Golovkin.

En una entrevista con Salvador Rodríguez en ESPN Knockout, Benavídez explicó que el enfrentamiento con Canelo Álvarez es algo que los fanáticos han estado esperando y aseguró que el mismo romperá récords.

“Mira, la pelea con Canelo está más viva que nunca. Creo que en 2026 podría ser incluso más grande que cualquier cosa que hayamos visto, incluso más grande que Canelo vs. GGG. Los aficionados han estado esperando este enfrentamiento mexicano, y con todos los cambios que está experimentando el boxeo ahora mismo, se va a dar. Ahora mismo estoy concentrado en construir mi legado. Sí, todo el mundo quiere verme pelear contra Canelo. Es la pelea que podría romper récords”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring a mediados del 2026. Crédito: John Locher | AP

Recordemos que por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. Además, el tapatío puso como condición que aceptaría la pelea si le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares y con una cláusula de rehidratación porque considera que su rival podría tener ventaja en el peso.

El Monstruo Mexicano aceptó recibir el mínimo de la bolsa y que el tapatío se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando y se quejó de la forma en la que Benavídez pidió el combate.

El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev. Por los momentos, Benavídez enfrentará a Anthony Yarde el 22 de noviembre para defender su puesto y después espera pelear con el ruso.

En cambio, Canelo Álvarez ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

