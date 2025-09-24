David Benavídez abre las puertas a pelea con Canelo en 175 libras

David Benavídez, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), abrió las puertas a un posible enfrentamiento con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en peso semicompleto cuando consiga todos los cinturones.

En una entrevista con la revista The Ring, Benavídez comentó que Canelo Álvarez solo pelea por la grandeza, por lo que debería buscar un duelo con él luego que venza a Dmitry Bivol y se convierta en indiscutido.

“Después de todo lo que ha pasado en mi carrera, estoy en una gran posición en todos los sentidos. No iba a bajar a 168, pero ahora, si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras. y después de vecner a Bivol tendré todos los títulos y cuando eso pase seré yo ahora el que tenga el poder, Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, dejame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar”, dijo.

Canelo Álvarez sigue sin interesarse por los momentos en una pelea con Benavídez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. Además, el tapatío puso como condición que aceptaría la pelea si le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares y con una cláusula de rehidratación porque considera que su rival podría tener ventaja en el peso.

El Monstruo Mexicano aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el tapatío se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando y se quejó de la forma en la que Benavídez pidió el combate.

El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev. Por los momentos, Benavídez enfrentará a Anthony Yarde el 22 de noviembre para defender su puesto y después espera pelear con el ruso.

Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido contra Terence Crawford. Crédito: David Becker | AP

En cambio, Canelo Álvarez ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

