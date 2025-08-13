Canelo Álvarez no tiene en sus planes una pelea con Benavídez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, declaró que por ahora una pelea con David Benavídez no está en sus planes, dejando abierta la posibilidad de que pueda suceder.

En entrevista con el diario AS, Canelo Álvarez comentó que su enfoque en estos momentos está en Terence Crawford, a quien enfrentará el 13 de septiembre en el Allegiant Arena.

“Ahorita por lo pronto no (Benavídez no está en sus planes). Ahorita estamos enfocados 100% en Crawford y después de ahí veremos qué es lo que viene”, dijo el mexicano.

David Benavídez podría pelear con Canelo solo en 175 libras. Crédito: Cortesía

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. Además, el tapatío puso como condición que aceptaría la pelea si le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares y con una cláusula de rehidratación porque considera que su rival podría tener ventaja en el peso.

El Monstruo Mexicano aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el tapatío se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando y se quejó de la forma en la que Benavídez pidió el combate.

Benavídez optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev. Por los momentos, el mexoamericano enfrentará a Anthony Yarde para defender su puesto.

En cambio, el campeón indiscutido de peso supermediano ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho su próxima disputa será con Terence Crawford, quien subirá dos categorías para enfrentarlo.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelearán el próximo 13 de septiembre. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

