David Benavídez quiere a Smith o Yarde como próximo oponente

David Benavídez comentó que quiere pelear contra Callum Smith o Anthony Yarde a continuación para defender sus títulos de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista en el canal Pound 4 Pound, Benavídez cree que pelear con Smith o Yarde lo acercará a enfrentar al ganador de Dmitry Bivol vs. Artur Beterbiev 3 por los cinturones restantes de la categoría.

“Ahora mismo estamos pensando en Callum Smith o Anthony Yarde. Obviamente, esos son los dos mejores de la división. Estamos pensando en hacer esa pelea en Estados Unidos. Eso me acercará un paso más a pelear con cualquiera de ellos, porque tengo el título interino de la AMB y soy campeón mundial del CMB. Después de vencer a Callum Smith, tendré el título interino de la OMB”, dijo.

Callum Smith y David Benavídez podrían subir al ring muy pronto. Crédito: Hassan Ammar | AP

“Entonces, si ellos (Artur Beterbiev y Dmitry Bivol) no pelean conmigo después de eso, no hay mucho que decir. No quiero decir que me estén evitando, pero si estás obteniendo el máximo de tu carrera… Y supuestamente soy un peleador fácil de vencer, ¿por qué lo haces?”, agregó.

Recordemos que el plan inicial del Monstruo Mexicano tras derrotar a David Morrell era enfrentar a Dmitry Bivol -campeón unificado de peso semicompleto- pero el ruso decidió dejar vacante su cetro del CMB para evitar la pelea obligatoria con él, ya que tenía un contrato firmado para hacer la trilogía con Artur Beterbiev a finales de este año.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo por los momentos porque le había prometido a Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

Ahora David Benavídez podría defender sus títulos de las 175 libras del CMB y AMB posiblemente contra Callum Smith o Anthony Yarde en otoño. El primero es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y ha mostrado interés en el duelo, mientras que el segundo venció a Lyndor Artur el pasado 26 de abril.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

